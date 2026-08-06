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Zi decisivă la Înalta Curte. Guvernul Bolojan află astăzi dacă trebuie să plătească aproape un miliard de euro grefierilor
Zi decisivă la Înalta Curte. Guvernul Bolojan află astăzi dacă trebuie să plătească aproape un miliard de euro grefierilor
Instanța se va pronunța în privința aplicării eronate a legii salarizării
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