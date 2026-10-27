Câți turiști străini au vizitat România

România atrage tot mai mulți turiști străini datorită diversității sale culturale, istorice și naturale. De la mănăstirile pictate din Bucovina și bisericile fortificate din Transilvania, până la tradițiile autentice păstrate în satele românești și vestigiile comuniste din marile orașe, țara reușește să ofere experiențe unice.
România a primit 2,58 milioane de turiști străini în 2025, cu 8,5% mai mulți decât în anul precedent, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cei mai mulți au vizitat Bucureștiul și orașele reședință de județ, în timp ce stațiunile montane au atras doar 5% dintre vizitatorii străini.
Cei mai mulți turiști străini care au vizitat România în 2025 au venit din Germania, Italia și Israel. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că, în 2025, România a primit 2,58 milioane de turiști străini, în creștere cu 8,5% față de 2024. Majoritatea acestora au ales Bucureștiul și orașele reședință de județ, în vreme ce doar 5% au optat pentru stațiunile montane. În medie, turiștii străini au petrecut două zile pe teritoriul României.
Ce îi atrage pe turiștii străini?
Preferințele turiștilor străini variază în funcție de țara de proveniență. De exemplu, europenii sunt atrași de mănăstirile din Bucovina și frescele lor unice, în timp ce vizitatorii japonezi sunt fascinați de bisericile fortificate din Transilvania.
În același timp, există o cerere tot mai mare pentru experiențe autentice: drumeții, plimbări cu mocănița, participarea la festivaluri tradiționale, ateliere de meșteșuguri, degustări de vinuri și descoperirea gastronomiei locale. Piețe precum Japonia, Franța, SUA sau țările din America Latină și Asia contribuie semnificativ la acest interes diversificat.