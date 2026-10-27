Câți turiști străini au vizitat România

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 oct. 2026, 08:09

România atrage tot mai mulți turiști străini datorită diversității sale culturale, istorice și naturale. De la mănăstirile pictate din Bucovina și bisericile fortificate din Transilvania, până la tradițiile autentice păstrate în satele românești și vestigiile comuniste din marile orașe, țara reușește să ofere experiențe unice.

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