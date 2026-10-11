România, pe primul loc în UE la ponderea călătoriilor interne

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea călătoriilor efectuate în interiorul țării, cu o rată de 92%, conform datelor Eurostat pentru 2025. Media europeană se situează la 70%.
Clasamentul elaborat de Eurostat arată că România este urmată de Spania, unde 87% dintre deplasări au avut destinații interni. Pe următoarele poziții se află Grecia, Franța și Portugalia, fiecare cu o pondere de 85% a călătoriilor naționale.
La polul opus al clasamentului se află Luxemburg, unde doar 5% dintre rezidenți au ales destinații din propria țară. Procente reduse au fost înregistrate și în Belgia (29%) și Malta (32%).
Datele statistice reflectă ponderea călătoriilor interne în totalul deplasărilor, nu numărul absolut de vacanțe. În 2025, rezidenții Uniunii Europene au efectuat aproximativ 1,2 miliarde de călătorii în scop personal sau profesional.
Acesta este cu 17 milioane mai mult decât în 2024, reprezentând o creștere de 1,4%. Dintre totalul deplasărilor, 848 de milioane au avut destinații interni (70%), iar 264 de milioane (22%) s-au îndreptat către alte state membre. În ansamblu, 92% dintre deplasările rezidenților UE s-au desfășurat în interiorul Uniunii.
Deși călătoriile interne au fost cele mai numeroase, europenii au cheltuit mai mult pentru deplasările externe. Conform Eurostat, cheltuielile pentru călătoriile în străinătate au ajuns la 379,4 miliarde de euro, în timp ce deplasările interne au generat 266,2 miliarde de euro.
În cazul călătoriilor interne, cea mai mare parte a bugetului a fost destinată cazării: 90,3 miliarde de euro, echivalentul a 34% din total. Transportul a reprezentat alte 56 de miliarde de euro, adică 21% din cheltuieli.