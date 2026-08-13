Orașul bulgar Burgas, gazda Eurovision 2027

Publicat 13 aug. 2026, 12:42 Sursă Realitatea.net

Concursul va avea loc în Arena Burgas, cea mai nouă arenă sportivă și de divertisment din Bulgaria, inaugurată în 2023.

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