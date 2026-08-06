UNTOLD 2026 oferă gratuit teste HPV și ecografii de sân

UNTOLD anunță o nouă campanie socială cu impact semnificativ asupra sănătății femeilor.
UNTOLD anunță o nouă campanie socială cu impact semnificativ asupra sănătății femeilor. Pornind de la faptul că o mare parte din publicul UNTOLD este feminin, organizatorii festivalului își doresc să ducă mai departe misiunea de a crea momente memorabile, dar și contexte reale de grijă, prevenție și susținere pentru comunitatea sa.
Pentru prima dată în Europa, în cadrul unui festival de această amploare, participantele la UNTOLD vor putea beneficia gratuit de testare HPV, una dintre cele mai importante metode de prevenție în sănătatea femeilor. În parteneriat cu Fundația Renașterea, în cadrul caravanei medicale prezente la festival, vor fi oferite gratuit și ecografii de sân, alături de servicii de informare și consiliere realizate de personal medical specializat.
Prin acest parteneriat, Fundația Renașterea se alătură poveștii UNTOLD ONE cu o activare dedicată sănătății, prevenției și responsabilității. Unitatea medicală mobilă va fi amplasată în proximitatea festivalului, unde participantele vor putea accesa servicii gratuite într-un cadru sigur, discret și profesionist, oferite de medici specialiști din cadrul Institutului Oncologic din Cluj Napoca.
Mihaela Geoană, Președinte Fundația Renașterea, a declarat: „UNTOLD demonstrează anul acesta că un festival poate oferi mai mult decât muzică și emoție, poate oferi șansa la sănătate și chiar la salvarea de vieți. Este pentru prima dată când prevenția cancerului ajunge pentru prima dată în inima unui festival de muzică, iar pentru Fundația Renașterea este un moment cu adevărat istoric. Sănătatea trebuie să fie accesibilă oriunde oamenii trăiesc experiențe care îi aduc împreună, iar un festival este locul în care putem ajunge la publicul tânăr. Vom întâlni la Cluj zeci de mii de femei din România și din întreaga lume, pe care le invităm să ne treacă pragul unității mobile, unde vor avea poate primul contact cu un test HPV sau cu o ecografie mamară. Anul acesta, Fundația Renașterea aniversează 25 de ani de activitate, iar această premieră ne arată că prevenția poate ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie de ea. Împreună cu parteneri curajoși putem transforma un festival într-un spațiu care nu doar creează amintiri, ci poate salva vieți.”
Prin această inițiativă, UNTOLD își extinde activitățile dedicate comunității și încurajează accesul la servicii medicale preventive într-un context accesibil și prietenos.
HPV (Virusul Papiloma Uman) este un grup de peste 200 de tipuri de virusuri, dintre care aproximativ 40 se transmit prin contact sexual. Este una dintre cele mai frecvente infecții cu transmitere sexuală din lume.
Sursa:
Tabu.RO