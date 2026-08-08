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Zelenski trage un semnal de alarmă: „Rachetele voastre ar putea salva vieți”
Zelenski trage un semnal de alarmă: „Rachetele voastre ar putea salva vieți”
Publicat8 aug. 2026, 21:42
Actualizat9 aug. 2026, 01:14
Zelenski trage un semnal de alarmă: „Rachetele voastre ar putea salva vieți”
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