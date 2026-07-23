Lupta ascunsă cu tulburările de alimentație cu care se confruntă femeile însărcinate
Lupta ascunsă cu tulburările de alimentație cu care se confruntă femeile însărcinate
Sarcina poate crea condițiile ideale pentru agravarea tulburărilor de alimentație
Sarcina poate crea condițiile ideale pentru agravarea tulburărilor de alimentație, un aspect adesea trecut cu vederea. Însă cercetătorii spun că poate reprezenta și un moment decisiv, oferind o oportunitate pentru vindecare.
Atunci când Elizabeth Claydon a rămas însărcinată la 27 de ani, corpul ei s-a transformat.
Așa cum se întâmplă în mod obișnuit la o femeie care așteaptă un copil, hormonii i-au fluctuat, metabolismul s-a modificat, abdomenul s-a mărit, iar greutatea ei a crescut treptat. Pentru multe persoane, această succesiune de schimbări este percepută în mod pozitiv, însă uneori poate declanșa efecte îngrijorătoare asupra stării de spirit și a sănătății mintale.
„În unele zile eram împăcată cu schimbările, iar în altele era foarte greu”, spune Claydon. „Mă uitam în oglindă și nu mă vedeam pe mine.”
Claydon a suferit anterior de anorexie nervoasă, de la vârsta de 16 ani până la 22 de ani, când s-a recuperat cu ajutorul tratamentului în regim ambulatoriu. La 26 de ani, tulburarea ei de alimentație a recidivat timp de aproximativ șase luni, iar ea era în proces de recuperare când a rămas însărcinată.
La acel moment, gândurile asociate tulburării de alimentație erau încă „foarte prezente", își amintește Claydon, iar acestea s-au intensificat pe măsură ce corpul ei se schimba tot mai rapid.
„Părea că între sarcina mea și tulburarea mea de alimentație se duce o bătălie”, spune Claydon, care este acum profesor asistent la Școala de Sănătate Publică a Universității West Virginia din SUA, unde cercetează tulburările de alimentație și prevenirea obezității.
„Era ca și cum te-ai trezi într-un corp care nu este al tău.”
Experiența lui Claydon este relativ rară, însă este totuși mai frecventă decât s-ar putea crede: aproximativ una din 20 de femei se confruntă cu o tulburare de alimentație în timpul sarcinii, potrivit BBC.
„Sarcina poate crea condițiile ideale pentru apariția unei tulburări de alimentație”, spune Gemma Sharp, profesoară, psiholog clinician și coordonatoarea programului de cercetare privind imaginea corporală, tulburările de alimentație și greutate de la Universitatea din Adelaide, Australia. Cu sprijinul potrivit, însă, aceasta poate reprezenta și un moment de cotitură decisiv pe drumul spre recuperare, spune ea.
Apariția anorexiei în timpul sarcinii
Aproximativ 9% dintre femeile din întreaga lume vor avea o tulburare de alimentație la un moment dat în viață, cel mai frecvent în timpul uneia dintre cele trei perioade vulnerabile: pubertatea, sarcina și perimenopauza.
Acestea sunt perioade în care femeile trec prin transformări profunde într-un interval extrem de scurt și se confruntă adesea cu probleme de somn, modificări la nivelul creierului, fluctuații hormonale și schimbări de dispoziție, spune Megan Galbally, psihiatru practician și expert în sănătatea mamelor și a copiilor la Universitatea Monash din Australia.
În timpul sarcinii, este ca și cum „te-ai afla într-un tren din care nu poți coborî”, spune Galbally.
„În mod inevitabil, corpul tău se va schimba și vei lua în greutate, astfel că poate apărea un sentiment de pierdere a controlului."
Aproximativ 70% dintre femeile însărcinate și cele aflate în perioada de după naștere spun că sunt nemulțumite de felul în care arată, iar datele actuale sugerează că între 5% și 7,5% dintre persoanele însărcinate îndeplinesc criteriile de diagnostic pentru o tulburare de alimentație.
Impactul fizic
O tulburare de alimentație într-o perioadă atât de delicată poate pune în pericol atât mama, cât și copilul. Din punct de vedere nutrițional, organismul mamei prioritizează sarcina în detrimentul propriilor nevoi, astfel că, dacă există un deficit, resursele vor fi direcționate către copil, ceea ce poate duce la carențe nutritive și la deteriorarea oaselor sau a masei musculare a mamei.
De fapt, anorexia nervoasă și bulimia nervoasă la femeile însărcinate par să fie asociate cu un risc aproape dublu de complicații, inclusiv greață severă sau vărsături, sângerări ale tractului genital și niveluri scăzute de hemoglobină în sânge.
Tulburările de alimentație pot contribui, de asemenea, la avort spontan, greutate mică la naștere, naștere prematură și posibile probleme de dezvoltare ale fătului. Există inclusiv studii care au identificat o corelație cu ADHD și autism.
Presiunile de după naștere
Unele femei care suferă de o tulburare de alimentație reușesc să evite recidivările severe pe parcursul sarcinii, doar pentru a vedea boala revenind după nașterea copilului.
De fapt, se estimează că 13% dintre mamele aflate în perioada de după naștere suferă de tulburări de alimentație clinice. În această perioadă, apar fluctuații hormonale semnificative, instabilitate emoțională, mamele sunt private de somn și au noi responsabilități de îngrijire a unui nou-născut, iar presiunea de a reveni rapid la silueta de dinainte de sarcină este extrem de răspândită.
Courtney Louise, o instructoare de yoga și antrenoare personală în vârstă de 37 de ani din New South Wales, Australia, și-a petrecut mare parte din adolescența târzie și primii ani ai maturității internată în mod repetat din cauza anorexiei nervoase, după care a urmat o perioadă de ani în care a făcut exerciții fizice în mod obsesiv.
Când Louise a rămas însărcinată pentru prima dată, era îngrozită de ideea că va lua în greutate. Deși inițial nu a simțit nevoia să sară peste mese sau să își reducă aportul alimentar, gândurile asociate tulburării de alimentație au revenit puternic după naștere. Schimbările hormonale rapide și săptămânile de somn întrerupt au făcut ca Louise să aibă, uneori, gânduri suicidare.
„Vedeam frumusețea în tot acest proces, dar perioada de după naștere a fost foarte dureroasă din punct de vedere psihic pentru mine”, spune Louise. „Simțeam o furie atât de mare încât mă duceam în mașină și uneori țipam. M-am simțit captivă.”
Lupta pentru recuperare
Sprijinul „lipsit de judecăți și bazat pe colaborare” este esențial, spune Galbally. În activitatea sa, ea lucrează împreună cu obstetricieni specializați în sarcini cu risc crescut, dieteticieni și profesioniști în sănătate mintală pentru a sprijini pacienții.
„Atunci când femeile primesc sprijinul potrivit, aceasta poate fi o perioadă de mare motivație. Dacă reușim să le ajutăm să își croiască drumul spre recuperare, este ceva extraordinar și plin de speranță.”
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