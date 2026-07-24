De ce nu este sănătoasă dieta cu pepene. Explicațiile oferite de Carmen Brumă

Pepenele este unul dintre cele mai consumate fructe ale verii, apreciat pentru gustul răcoritor și conținutul ridicat de apă.
Totuși, transformarea lui în singurul aliment din meniu, cu scopul de a slăbi rapid, nu este o alegere recomandată.
Carmen Brumă explică de ce acest tip de regim poate avea efecte nedorite asupra organismului, chiar dacă rezultatele de pe cântar par încurajatoare la început.
În zilele călduroase, multe persoane aleg cure de slăbire restrictive, în care consumă exclusiv pepene, convinse că astfel vor elimina rapid kilogramele în plus. Potrivit lui Carmen Brumă, această abordare este dezechilibrată și nu oferă organismului nutrienții de care are nevoie.„Pepenele este un aliment sănătos. Dieta cu pepene exclusiv nu este”, subliniază aceasta, citată de Libertatea.
Deși fructul are puține calorii și contribuie la hidratare, el nu poate acoperi necesarul zilnic de proteine, grăsimi sănătoase și alți nutrienți esențiali pentru buna funcționare a organismului.
Kilogramele pierdute nu înseamnă întotdeauna grăsime eliminatăSpecialista atrage atenția că o scădere rapidă în greutate nu reflectă întotdeauna un progres real. Atunci când alimentația este foarte săracă în proteine, corpul începe să consume masa musculară pentru a obține energia necesară.
Carmen Brumă explică faptul că, în procesul de slăbire, este important nu doar numărul kilogramelor pierdute, ci și proveniența acestora.
„Când slăbești, nu contează doar câte kilograme ai pierdut, ci ce ai pierdut. O dietă dezechilibrată, bazată aproape exclusiv pe un singur aliment, poate însemna: aport insuficient de proteine; pierdere de masă musculară; senzație accentuată de foame după încheierea dietei; recâștigarea kilogramelor pierdute, uneori cu un procent mai mare de grăsime corporală. De aceea, nu mă uit doar la greutate, ci și la compoziția corporală. Grăsimea viscerală, masa musculară sau nivelul de hidratare îți oferă o imagine mult mai corectă asupra progresului decât simplul număr de pe cântar”, a precizat ea.
Potrivit acesteia, evaluarea compoziției corporale oferă informații mult mai relevante decât simpla valoare afișată de cântar, deoarece evidențiază modificările la nivelul masei musculare, al grăsimii și al hidratării.
Sursa:
Tabu.RO