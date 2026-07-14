Ovarele par să dezvolte un al doilea rol incredibil după menopauză

Dacă ovarele ar fi „inerte” după anii de reproducere, nu ar trebui să fie cazul.
Cu toții am auzit de menopauză: un moment presupus terminal pentru sistemul reproducător feminin, în care ovarele încetează să mai elibereze ovule și, probabil, se încheie menstruația.
Însă biologul reproductiv Francesca Duncan nu se mulțumește cu această imagine simplificată a vieții ovariene.
Ea a încercat să înțeleagă ce fac ovarele odată ce nu mai produc ovule. Se pare că e mult mai puțin ca pensionarea și mai mult ca o schimbare de carieră.
Speranța de viață se întinde, în general, mai mult ca niciodată, ceea ce înseamnă că acum există mult mai multe persoane postmenopauzale, ale căror corpuri încă nu le înțelegem pe deplin.
Un nou studiu efectuat pe șoareci, publicat în revista Molecular Human Reproduction de către Duncan de la Universitatea Northwestern din Illinois și o echipă de cercetători din SUA, sugerează că ovarul postmenopauză este departe de a fi inert.
Această nouă cercetare reflectă ceea ce Duncan a descoperit într-un alt studiu efectuat pe femei aflate la postmenopauză, care nu a fost încă evaluat de colegi. Acesta a arătat că proteinele produse de țesutul ovarian la 28 de femei aflate la postmenopauză diferă în funcție de grupele de vârstă.
Dacă ovarele ar fi „inerte” după anii de reproducere, nu ar trebui să fie cazul.
Studiile pe șoareci evident nu ne pot spune exact ce se întâmplă în corpul uman, dar pentru că împărtășim o istorie evolutivă similară, ele pot oferi indicii.
În studiul pe animale, Duncan și echipa sa au prelevat ovarele unor șoareci de 2 luni, 18 luni și 24 de luni pentru un studiu detaliat. Fiecare dintre aceste vârste a fost aleasă pentru a reprezenta o fază diferită a ciclului reproductiv la șoareci.
Ovarele șoarecilor se opresc de obicei în jurul a doi ani de la începutul vieții scurte a animalului. Menopauza lor nu este însoțită de scăderea bruscă a estrogenului pe care o experimentează oamenii, dar prezintă și alte asemănări.
Țesutul dintr-un ovar al fiecărui șoarece a fost examinat cu atenție la microscop pentru a înțelege mai bine anatomia țesuturilor ovariene în fiecare dintre aceste faze ale vieții.
Cu cel de-al doilea ovar, cercetătorii au efectuat secvențierea ARN-ului în vrac, care ne spune nu numai ce gene sunt prezente în anumite țesuturi, ci și care gene sunt implicate activ în producerea de proteine.
Deloc surprinzător, aceste probe au arătat că mecanismul funcției reproductive a încetinit odată cu vârsta. Șoarecii mai în vârstă aveau mai puțini foliculi și modificări în modul în care erau aranjate țesutul celular și colagenul.
Dar asta nu înseamnă că întreaga „fabrică” a fost închisă. De fapt, ovarele par să însușească un nou rol.
„Analizele transcriptomice au relevat o trecere de la funcționalitatea reproductivă la o semnătură imunodominanta odată cu vârsta”, relatează echipa .
„În mod corespunzător, ovarele post-reproductive au prezentat o infiltrare crescută a celulelor T, macrofagelor și celulelor gigante multinucleate.”
Deși ovarele bătrâne și post-reproductive arătau și funcționau foarte diferit față de cele ale șoarecilor tineri, acestea aveau și profiluri transcriptomice distincte, la fel ca ceea ce Duncan a observat la femeile postmenopauză.
Aceasta sugerează că ovarele continuă să sufere modificări moleculare, chiar și după ce rolul lor reproductiv a încetat. Se pare că acestea își asumă rolul unui organ inflamator asemănător sistemului imunitar, spune echipa.
„Aceste descoperiri contestă presupunerea că ovarul post-reproductiv este inert, indicând în schimb că acesta dobândește o identitate imună cu potențială influență endocrină și paracrină asupra îmbătrânirii întregului corp”, conchid Duncan și echipa sa .
Acest lucru ar putea avea implicații importante pentru asistența medicală în anii post-reproductivi și în special pentru persoanele cărora le este extirpată ovarele.
Cercetarea este publicată în revista Molecular Human Reproduction.
Sursa:
Tabu.RO