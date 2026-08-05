Ce este „ballmaxxing”, trendul extrem promovat în zona MAGA. Cum își pun tinerii sănătatea în pericol

Un nou trend periculos a atras atenția medicilor din Statele Unite.
Un nou trend periculos a atras atenția medicilor din Statele Unite. Practica, numită „ballmaxxing”, presupune injectarea de ser fiziologic sau lubrifiant chirurgical în scrot, pentru a-i mări temporar volumul.
Fenomenul pornește din aceeași cultură online care a popularizat „looksmaxxing”, termen folosit pentru metodele prin care unii bărbați încearcă să își modifice aspectul fizic. În cazul „ballmaxxing”, adepții urmăresc creșterea dimensiunii scrotului, uneori până la mărimea unui grepfrut.
Unii spun că astfel se simt mai masculini și mai încrezători, în timp ce alții cred că schimbarea le-ar putea îmbunătăți plăcerea sau performanța sexuală. Serul fiziologic este folosit în medicină, iar Surgilube este un lubrifiant steril destinat introducerii unor instrumente, catetere sau endoscoape. Niciunul dintre aceste produse nu a fost conceput pentru injectarea în țesutul scrotal.
Men's Health a relatat cazul lui Marcus, un bărbat de 57 de ani care spune că încearcă de zeci de ani să își mărească scrotul. El consideră că obsesia sa a pornit din benzile desenate pe care le citea în copilărie. Potrivit propriilor măsurători, scrotul său a ajuns la aproximativ 37 de centimetri și este „mai mare decât un mango”. Bărbatul afirmă că a obținut această dimensiune prin injectarea de Surgilube, scrie FoxNews.
„Sunt uimit de cât de flexibile sunt testiculele. Pur și simplu se extind”, a declarat Marcus. El nu este singurul care recurge la astfel de proceduri. O comunitate online dedicată „umflării cu ser fiziologic” are peste 8.700 de membri, care schimbă informații și își prezintă experiențele.Jack, un muncitor în vârstă de 31 de ani, a descris procedura astfel: „Nimic nu se compară cu experiența trăită pe propria piele”.
„Trebuie să te convingi să faci asta, să găsești timpul necesar, să pregătești totul și apoi să stai acolo între 30 de minute și o oră și jumătate, cât durează până când își face efectul”, a mai spus acesta.
Procedura poate provoca o senzație de arsură, însă unii adepți o descriu drept „electrizantă, adictivă, euforică și transcendentală”.
Medicii avertizează asupra unor leziuni permanente
Robert Glatter, medic de urgență la Lenox Hill Hospital din New York, spune că practica poate provoca infecții grave, afectarea circulației sângelui, necroză și chiar pierderea unei părți din scrot. „Medicii au numit ballmaxxing unul dintre cele mai nesăbuite trenduri de modificare corporală apărute în comunitățile online masculine și avertizează că mărirea temporară duce adesea la leziuni permanente”, a declarat acesta. „Pe scurt: scrotul nu a fost construit pentru așa ceva. Zona este extrem de sensibilă și conține structuri delicate, inclusiv testicule, vase de sânge și nervi, care pur și simplu nu sunt concepute pentru a suporta dilatarea cu lichid”, a explicat medicul.
Potrivit acestuia, procedurile realizate acasă, fără instrumente sterile și fără personal medical, pot duce la infecții, abcese, celulită infecțioasă și sepsis. Presiunea creată de lichid poate afecta fluxul sanguin și funcția testiculară.
„Chiar și serul fiziologic de uz medical prezintă riscuri grave atunci când este injectat în afara unui mediu clinic, de către o persoană fără pregătire”, a avertizat Glatter. Medicul spune că introducerea bacteriilor într-un spațiu anatomic cald și închis poate favoriza o infecție care se răspândește rapid și provoacă moartea țesutului.
În cazurile severe, poate fi nevoie de intervenție chirurgicală și de îndepărtarea țesuturilor afectate. Surgilube poate fi și mai periculos, deoarece organismul nu îl poate descompune și elimina la fel ca pe serul fiziologic.„Nu este destinat injectării în țesuturile corpului. Injectarea unui lubrifiant vâscos în țesutul scrotal introduce o substanță străină pe care organismul nu o poate absorbi sau elimina”, a precizat medicul.
Pentru bărbații preocupați de dimensiunea testiculelor, Glatter recomandă un consult la un medic urolog. Atrofia testiculară poate apărea odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unui nivel scăzut de testosteron sau a unor afecțiuni, iar evaluarea poate include o ecografie și analize hormonale. „Strategiile mai sigure presupun prezentarea la un medic urolog certificat pentru o evaluare”, a spus Robert Glatter.
Sursa: Tabu.RO