De ce nu trebuie să aștepți să ți se facă sete?

Când temperaturile trec de 30 de grade Celsius, organismul pierde rapid apă prin transpirație pentru a-și menține temperatura normală. Tocmai de aceea, medicii recomandă să nu aștepți senzația de sete înainte de a bea apă, deoarece aceasta apare atunci când deshidratarea a început deja să se instaleze.
Primele semne ale lipsei de lichide din organism pot include dureri de cap, amețeli, oboseală, scăderea capacității de concentrare și senzația accentuată de epuizare, simptome care se pot agrava în timpul episoadelor de caniculă.
Potrivit recomandărilor Ministerului Sănătății din Austria, un adult ar trebui să consume între 1,5 și 3 litri de lichide pe zi, cantitatea variind în funcție de temperatură, greutatea corporală, vârstă și nivelul de activitate fizică.
Copiii mici, bebelușii și persoanele vârstnice sunt categoriile cele mai expuse riscului de deshidratare și necesită o atenție specială în perioadele cu temperaturi extreme.
Cum te hidratezi corect în zilele caniculare
Experții recomandă consumul de lichide în cantități mici și regulate pe parcursul întregii zile, fără a aștepta apariția setei.
Băuturile servite la o temperatură răcoroasă sau ușor călduță sunt considerate cea mai bună alegere, deoarece hidratează eficient fără să solicite suplimentar organismul.
În perioadele cu temperaturi extreme, câteva pahare de apă consumate la intervale regulate pot preveni apariția deshidratării și reduc riscul unor probleme precum amețelile, epuizarea sau tulburările de circulație.
În plus față de hidratare, medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, purtarea hainelor lejere și completarea aportului de lichide prin consumul de fructe și legume bogate în apă, precum pepenele, castraveții, roșiile sau citricele.
Sursa:
Tabu.RO