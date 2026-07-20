HEALTH· 1 min citire

De ce nu este recomandat să dormi cu ferestra deschisă vara

De ce nu este recomandat să dormi cu ferestra deschisă vara

De ce nu este recomandat să dormi cu ferestra deschisă vara

Scris de Andreea Damian Publicat: 20 iul. 2026, 10:55

O serie de factori pot perturba odihna

În sezonul cald, mulți aleg să lase fereastra deschisă pe timpul nopții pentru a răcori dormitorul și a dormi mai confortabil. Deși pare o soluție simplă și eficientă, experții atrag atenția că acest obicei poate avea efecte nedorite asupra calității somnului și chiar asupra sănătății. 

O serie de factori pot perturba odihna, potrivit publicației franceze CNEWS.

Traficul rutier, discuțiile purtate afară până târziu sau zgomotele produse de alte persoane pot provoca treziri repetate în timpul nopții. La acestea se adaugă și insectele, care pot deveni o sursă suplimentară de disconfort și pot întrerupe ciclurile normale ale somnului.

Pe termen lung, nopțile fragmentate pot duce la lipsă de energie, dificultăți de concentrare și senzația de oboseală chiar și după multe ore petrecute în pat.

Un alt aspect de luat în calcul este poluarea fonică. Specialiștii susțin că expunerea constantă la zgomote în timpul nopții poate determina organismul să producă în cantități mai mari hormoni ai stresului, precum cortizolul și adrenalina.

În timp, acest răspuns al organismului ar putea contribui la creșterea riscului de apariție a unor boli cardiovasculare

Sursa:

Tabu.RO

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

somn

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din HEALTH

Mai Multe