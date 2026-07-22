Femeile suferă de două ori mai mult din cauza căldurii. Care e motivul

Nu toate organismele pot face față căldurii; una din trei persoane se plânge de oboseală, probleme circulatorii sau dureri de cap.
Este de remarcat faptul numărul persoanelor care au probleme atunci când temperaturile sunt ridicate, se arată într-un studiu publicat recent.
„Valurile de căldură devin o povară din ce în ce mai mare: Dacă o treime din populație se confruntă deja cu probleme de sănătate, atunci protecția împotriva căldurii trebuie îmbunătățită, în special pentru persoanele în vârstă, bolnavii cronici și copiii”, a spus Andreas Storm, directorul unei companii de asigurări de sănătate din Germania care a solicitat studiul.
Conform sondajului, cele mai frecvente plângeri sunt:
Oboseală și epuizare (71%)
Probleme de somn (68%)
Probleme circulatorii (64%)
Dureri de cap (52%)
Amețeli (32%)
Pierderea poftei de mâncare (27%)
Confuzie (7%)
Femeile sunt afectate în mod special
Femeile sunt deosebit de afectate: 40% dintre femeile chestionate au declarat că suferă – aproape de două ori mai multe decât bărbații (21%). Cinci procente dintre cele chestionate au consultat un medic din cauza simptomelor legate de căldură. Însă mult mai multe – 13% – au considerat ulterior că ar fi fost înțelept să consulte un medic.
Majoritatea respondenților consideră că cei mai afectați de căldură sunt în primul rând cei care desfășoară munci fizice grele – de exemplu, în comerț, construcții și producție (89%). Impactul este considerat foarte mare și în sectorul de îngrijire (86%). 58% dintre respondenți consideră că școlile și grădinițele sunt grav afectate de căldură.
Sursa:
Tabu.RO