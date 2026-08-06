Fenomenul promovat în mediul online care promite un somn odihnitor

Tot mai mulți tineri încearcă să-și optimizeze odihna printr-un fenomen devenit viral pe rețelele de socializare denumit „sleepmaxxing”.
Acest nou curent apărut pe rețelele sociale și folosit pentru a descrie toate metodele prin care oamenii încearcă să maximizeze durata și calitatea somnului.
Videoclipurile dedicate fenomenului au strâns milioane de vizualizări și prezintă adevărate ritualuri de seară: camere răcite la temperatura ideală, măști de dormit, benzi nazale, dispozitive inteligente care monitorizează fiecare minut de somn, lumini roșii, suplimente alimentare și chiar anumite fructe consumate înainte de culcare.
Pentru generația Z, „sleepmaxxing” a devenit echivalentul unei rutine complexe de îngrijire. Nu este vorba doar despre odihnă, ci despre promisiunea unei concentrări mai bune, a unui sistem imunitar mai puternic, a unei stări psihice echilibrate și chiar a unui aspect fizic îmbunătățit.
În videoclipurile despre „sleepmaxxing” apar frecvent lămpi cu lumină roșie, difuzoare de aromaterapie, aparate care generează zgomot alb și numeroase dispozitive promovate drept esențiale pentru un somn perfect. În cazul luminii roșii, dovezile sunt încă insuficiente pentru a demonstra că aceasta îmbunătățește în mod semnificativ calitatea somnului.
Specialiștii spun că este mai importantă reducerea expunerii la lumina puternică și la ecranele telefoanelor decât utilizarea unor dispozitive costisitoare. În schimb, zgomotul alb poate fi util pentru unele persoane, deoarece maschează sunetele din mediul înconjurător și reduce trezirile provocate de zgomote.
Experții în medicina somnului spun că partea bună a fenomenului este faptul că îi determină pe oameni să acorde mai multă atenție odihnei. Ani la rând, somnul a fost neglijat, deși studiile au arătat în mod repetat că un adult are nevoie, în general, de cel puțin șapte ore de somn pe noapte pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare, diabet, depresie și scăderea performanțelor cognitive.
Potrivit specialiștilor citați de Harvard Health, multe dintre practicile promovate de adepții „sleepmaxxing” coincid cu regulile clasice de igienă a somnului, recomandate de ani de zile în medicina somnului.
Sursa:
Tabu.RO