Cum a devenit turismul literar una dintre cele mai frumoase forme de vacanță

Turismul literar transformă cărțile în hărți.
Turismul literar transformă cărțile în hărți. Înseamnă să vizitezi casa în care a locuit un scriitor, să mergi pe străzile pe care le-a descris, să descoperi peisajele care i-au inspirat personajele sau să participi la festivaluri, lecturi și trasee construite în jurul literaturii.
Stratford-upon-Avon atrage cititori din intreaga lume datorita lui William Shakespeare. Casa copilariei sale se afla chiar in centrul orasului, iar traseul poate continua prin locurile asociate familiei dramaturgului si prin spectacolele inspirate de opera lui.
In satul Haworth din Yorkshire, vizitatorii pot intra in casa familiei Bronte si pot vedea incaperile in care au fost scrise romanele „Jane Eyre”, „La rascruce de vanturi” si „Chiriasa de la Wildfell Hall”.
Alte destinatii au transformat intregul oras intr-o experienta literara. Edinburgh, primul oras care a primit titlul UNESCO City of Literature, in 2004, propune tururi, expozitii, festivaluri si trasee dedicate scriitorilor sai. In Dublin, literatura poate fi descoperita in muzee, biblioteci, teatre, pub-uri si proiecte care pun in legatura patrimoniul lui James Joyce, Oscar Wilde sau Samuel Beckett cu autorii contemporani.
Printre destinațiile care au atras călători datorită cărților se numără și Napoli, unde mulți turiști au ajuns după lectura tetralogiei „Prietena mea genială” de Elena Ferrante, scrie The Guardian.
Un alt exemplu este Sarajevo, vizitat de cititori inspirați de romanul „Fluturi negri” al scriitoarei Priscilla Morris. Orașul impresionează prin combinația dintre influențele orientale și occidentale, dar și prin urmele încă vizibile ale războiului din anii ’90.
Irlanda de Nord a devenit, la rândul său, o destinație pentru admiratorii volumului „Un loc aparte”, semnat de Dervla Murphy. Cei care au urmat traseele descrise în carte spun că au descoperit nu doar peisaje spectaculoase, precum Giant’s Causeway sau zidurile orașului Derry, ci și ospitalitatea localnicilor.
Un trend care poate inspira și turiștii români
Si Romania poate fi explorata prin carti. La Ipotesti, calatoria in lumea lui Mihai Eminescu nu se limiteaza la o singura casa memoriala. Complexul cuprinde muzeul, Biblioteca Nationala de Poezie, bisericuta familiei Eminovici, Casa Papadopol si lacul cu nuferi, creand un traseu in care biografia, poezia si natura se completeaza.
La Iasi, Bojdeuca lui Ion Creanga, inaugurata in 1918, este considerata primul muzeu literar din Romania. In cele doua odai au fost scrise povestile si „Amintirile din copilarie”, iar pentru o perioada aici a locuit si Mihai Eminescu, gazduit de prietenul sau.
Drumul poate continua spre Humulesti, in casa in care s-a nascut si a copilarit cel mai mare povestitor roman, dar si spre casele memoriale ale lui Tudor Arghezi, George Bacovia, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga sau Mihail Sadoveanu. Astfel de locuri nu pastreaza doar manuscrise si fotografii, ci si obiecte aparent marunte — o masa de lucru, o calimara, un fotoliu, o pereche de ochelari — care ne apropie neasteptat de oamenii din spatele marilor opere.
Turismul literar nu cere liste lungi de obiective bifate in graba. Uneori, experienta poate insemna sa recitesti un roman inainte de plecare, sa petreci o ora intr-o librarie independenta, sa bei o cafea intr-un loc frecventat de scriitori sau sa urmezi, fara graba, traseul unui personaj.
Sursa:
Tabu.RO