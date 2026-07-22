Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză

Pașaportul românesc ocupă locul 11 în clasamentul mondial Henley Passport Index 2026. Românii pot călători în 178 dintre cele 227 de destinații analizate fără să obțină o viză înainte de plecare, ceea ce înseamnă acces liber în aproape 80% dintre destinațiile lumii.
România împarte locul 11 cu Bulgaria și se situează înaintea Principatului Monaco, aflat pe poziția a 12-a, cu 177 de destinații. Statele Unite și Islanda ocupă locul 10, cu acces în 180 de destinații, astfel că pașaportul românesc se află la o singură poziție și la doar două destinații în urma celui american.
Clasamentul este condus de Singapore, al cărui pașaport permite accesul fără viză prealabilă în 192 de destinații. Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite împart locul al doilea, cu 188 de destinații, iar Suedia se află pe poziția a treia. Statele europene domină în continuare partea superioară a clasamentului.
Henley Passport Index nu măsoară bogăția unei țări, ci libertatea de călătorie oferită cetățenilor săi. Sunt luate în calcul destinațiile în care titularii unui pașaport pot intra fără viză, cu viză la sosire, cu permis de vizitator sau pe baza unei autorizații electronice de călătorie. Clasamentul, bazat pe date ale Asociației Internaționale de Transport Aerian, este actualizat lunar.
La polul opus se află Afganistanul, al cărui pașaport permite accesul fără viză prealabilă în doar 22 de destinații. Diferența față de Singapore este de 170 de destinații, cea mai mare înregistrată în istoria de 20 de ani a clasamentului.
Pentru românii care călătoresc în vacanță, la muncă sau la studii, pașaportul românesc este astfel unul dintre cele mai puternice documente de călătorie din lume.
Sursa:
Tabu.RO