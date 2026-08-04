De ce călătoriile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri în 2026

Călătoriile solo au devenit una dintre tendințele de vacanță cu cea mai rapidă creștere pentru 2026, oferind călătorilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul propriu, fără a fi nevoiți să facă compromisuri în ceea ce privește planurile.
O agenție de turism a publicat un studiu pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume, care arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express.
Aproximativ 32% dintre respondenți au declarat că apreciază independența pe care o oferă călătoriile, iar alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, în timp ce 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii.
De la escapade urbane până la aventuri pe alte continente, călătoriile pe cont propriu le permit turiștilor să își stabilească singuri itinerariul și să descopere locurile în ritmul dorit. O planificare atentă poate reduce cheltuielile, iar platformele de rezervări facilitează compararea ofertelor pentru zboruri, hoteluri și pachete turistice, ajutând la găsirea celor mai avantajoase variante și la evitarea costurilor suplimentare percepute uneori pentru camerele ocupate de o singură persoană.
Potrivit clasamentului realizat de agenția de turism privind destinațiile recomandate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor, datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral.
Turiștii își pot petrece zilele plimbându-se cu celebrele tramvaie galbene, degustând tartele tradiționale pastel de nata, care costă în jur de un euro bucata, și vizitând monumentele impresionante din cartierul Belém. Orașul este ușor de explorat și pe cont propriu, iar cartiere precum Chiado, Baixa și Príncipe Real oferă numeroase cafenele, parcuri și atracții aflate la distanță de mers pe jos.
Pentru cei care vor să lase în urmă agitația urbană, o scurtă călătorie cu trenul duce spre plajele din Cascais, iar dealurile din Sintra ascund palate spectaculoase în mijlocul pădurilor. Datorită combinației dintre cultură, gastronomie și peisajele de coastă, Lisabona oferă toate ingredientele pentru o vacanță memorabilă pe cont propriu.
Sursa:
Tabu.RO