Ce este „God The Mother”- „Dumnezeu Mama”, secta fondată în Coreea de Sud, virală pe TikTok
În spatele acestor abordări stradale și al valului de conștientizare de pe rețelele de socializare se află o organizație religioasă controversată, fondată în Coreea de Sud, cunoscută oficial sub numele de Biserica lui Dumnezeu Societatea Misionară Mondială (World Mission Society Church of God – WMSCOG).
Biserica a fost fondată în anul 1964, în Coreea de Sud, de către un bărbat pe nume Ahn Sahng-hong. Acesta a fost inițial membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, dar a fost excomunicat după ce a început să propage propriile interpretări biblice.
Spre deosebire de creștinismul tradițional, care recunoaște Sfânta Treime (Tatăl, Fiul și Sfântul Duh), această mișcare susține că Dumnezeu are atât o natură masculină, cât și una feminină. Adepții cred că Ahn Sahng-hong a fost a doua venire a lui Iisus Hristos.
După moartea lui Ahn în 1985, conducerea spirituală a fost preluată de o femeie pe nume Zahng Gil-jah, cunoscută de membrii sectei drept „Dumnezeu Mama” (God the Mother) sau „Noua Ierusalimă”.
Membrii cred că ea este încarnarea pământească a aspectului feminin al divinității și că trăiește în prezent în Coreea de Sud, fiind venerată ca o figură centrală a cultului.
Popularitatea subiectului pe TikTok nu se datorează teologiei complexe, ci metodelor agresive de recrutare și suspiciunilor care înconjoară grupul.
Abordările stradale: Utilizatorii de pe TikTok, în special din SUA, Marea Britanie și țări vest-europene, povestesc cum sunt abordați în mall-uri, parcări sau universități. Recrutorii folosesc adesea sondaje despre religie sau studii biblice pentru a iniția conversația, trecând rapid la promovarea conceptului de „Dumnezeu Mama”.
Teoriile conspirației și panica privind traficul de persoane: În jurul acestor recrutări s-a creat o legendă urbană masivă pe internet. Mulți utilizatori au asociat (fără dovezi oficiale din partea poliției) întrebarea „Ai auzit de Dumnezeu Mama?” cu o tactică de distragere a atenției folosită de traficanții de persoane. Deși autoritățile din mai multe state au clarificat că este vorba despre prozelitism religios și nu despre răpiri, panica a alimentat algoritmul TikTok, strângând milioane de vizualizări.
Mărturiile foștilor membri: O altă nișă virală este formată din clipurile foștilor adepți care descriu experiențele din interior. Aceștia vorbesc despre controlul psihologic exercitat de lideri, izolarea treptată de familie și prieteni, presiunea de a dona sume mari de bani și timpul extrem de lung dedicat studiului biblic și recrutării, în detrimentul vieții personale sau studiilor.
Sursa:
Tabu.RO