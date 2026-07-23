Cum ajungi pe insula grecească unde s-a filmat „The Odyssey”

Ithaca, considerată locul de origine al lui Odiseu din „Odiseea” lui Homer, este una dintre cele mai liniștite destinații ale Greciei, departe de aglomerația marilor stațiuni.
Odată cu noua ecranizare „The Odyssey”, regizată de Christopher Nolan, interesul pentru această insulă din Marea Ionică a crescut din nou, potrivit metro.co.uk.
Situată în apropierea insulei Kefalonia, Ithaca ocupă un loc aparte în mitologia greacă. Tradiția spune că aici s-a născut și s-a întors Odiseu după cei 20 de ani petrecuți departe de casă, în urma Războiului Troian.
Noua adaptare cinematografică a „The Odyssey”, semnată de Christopher Nolan, a readus în atenția publicului insula asociată cu celebrul erou grec. Ithaca are o suprafață de aproximativ 96 de kilometri pătrați și doar în jur de 2.000 de locuitori permanenți, fiind una dintre cele mai mici insule din Marea Ionică.
De-a lungul timpului, istorici și arheologi au încercat să stabilească dacă actuala Ithaca corespunde descrierilor făcute de Homer. Există teorii care susțin că locurile prezentate în epopee s-ar potrivi mai bine peninsulei Paliki, din Kefalonia.
În plus, nici existența lui Homer nu este pe deplin confirmată, unii specialiști considerând că „Odiseea” ar fi fost scrisă de mai mulți autori.
Chiar și așa, farmecul insulei rămâne nealterat, iar liniștea de aici o diferențiază de multe dintre celelalte destinații elene.
Sursa:
Tabu.RO