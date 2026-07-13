Este elitist să vorbim despre „turism lent” sau doar este cea mai recentă tendință a sectorului?

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 iul. 2026, 08:38

Platformele de călătorie se grăbesc să laude călătoriile lente ca fiind tendința obligatorie pentru 2026, invocând potențialele sale beneficii pentru mediu și psihologice. Dar și le poate permite toată lumea?

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