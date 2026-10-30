A murit actorul Patrick Stewart, celebru pentru rolurile din „Star Trek” și „X-Men”

Scris de Andreea Damian Publicat: 30 oct. 2026, 08:04

Actorul britanic Patrick Stewart, cunoscut pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din franciza Star Trek și a profesorului Charles Xavier din seria „X-Men”, a murit la v\rsta de 86 de ani. Suferea de Alzheimer.

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