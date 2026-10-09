Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 10:09

Carla's Dreams revine în fața fanilor cu single-ul „Mai e”, o piesă care vorbește despre iubirea ca alegere conștientă și despre capacitatea ei de a face dintr-o singură zi, o clipă care pare nesfârșită.

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