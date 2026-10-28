Cât a plătit Marian Godină pentru o zi de relaxare alături de familie, în Poiana Brașov: „Nu am știut că e așa scump”

Marian Godină și familia sa s-au bucurat de prima zăpadă din acest sezon în Poiana Brașov. Profitând de vacanța de toamnă, acesta și-a dus fiicele pe pârtie, organizând totodată și o drumeție pe Masivul Postăvarul.
El a povestit pe pagina sa de Facebook cum a decurs întreaga zi și a împărtășit cu prietenii virtuali experiența primei ninsori din acest sezon.
„Cât costă să umpli o zi în care copiii sunt în vacanță și să-i duc la zăpadă”, a fost curiozitatea fostului polițist.
Godină a dezvăluit suma cheltuită în această zi, explicând în detaliu cum a decurs ziua lui cu familia.
La telecabină, fostul polițist a scos din buzunar 80 de lei pentru doi adulți. La cabana Postăvarul, el a mai dat 105 lei pentru două ciorbe de fasole, o cafea, un vin fiert, o porție de pomana porcului și trei felii de salam de biscuiți.
„Cât costă să umpli o zi în care copiii sunt în vacanță și să-i duci la zăpadă. Am stabilit împreună cu Georgiana să ducem copiii sus în Postăvarul, mai ales că aflasem că acolo e zăpadă și ninge. Am cumpărat două bilete doar pentru urcare, cu 80 de lei ambele.
Copiii până la șase ani au gratuit. La cabană am luat două ciorbe de fasole, o cafea, un vin fiert, o pomana porcului și trei felii de salam de biscuiți. Toate astea au fost 94 de lei și am lăsat 105”, a spus Godină pe pagina sa de Facebook.
Ulterior, pentru a face o scurtă drumeție, dar și pentru a economisi cei 80 de lei, Marian a decis să coboare cu familia pe jos până la mașină. După 80 de minute de mrs prin zăpadă, cei patru au ajuns la parcare, taxa fiind în valoare de 56 de lei pentur patru ore. Astfel, o zi din vacanța copiilor l-a costat pe fostul polițist 241 de lei.
„Am ajuns la mașină după vreo 80 de minute de mers, cu febră la picioare și la brațe. Am mers să plătesc parcarea și mi-am reamintit momentul când am achitat nunta la același hotel. Parcarea pe patru ore, 56 de lei. Aici chiar puteam evita plata, dar am fost comozi și nici nu am știut că e așa scump.
Așteptăm cu nerăbdare să înceapă grădinița. Aaa, să nu uit: total excursie: 105+56+80=… faceți voi că eu am fost polițist. Ziua cu copiii = de neprețuit”, a încheiat Marian Godină.