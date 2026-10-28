Cât a plătit Marian Godină pentru o zi de relaxare alături de familie, în Poiana Brașov: „Nu am știut că e așa scump”

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 oct. 2026, 15:43

Marian Godină și familia sa s-au bucurat de prima zăpadă din acest sezon în Poiana Brașov. Profitând de vacanța de toamnă, acesta și-a dus fiicele pe pârtie, organizând totodată și o drumeție pe Masivul Postăvarul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Marian Godina