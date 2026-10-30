Cum arată Alexandra Dinu la 45 de ani și cu ce se ocupă în prezent

Scris de Andreea Damian Publicat: 30 oct. 2026, 15:08

Alexandra Dinu trăiește departe de România și își continuă activitatea în cinematografie. După ce a ales să plece din țară, și-a construit un drum profesional în Italia și Statele Unite, unde a avut ocazia să lucreze la mai multe proiecte internaționale.

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