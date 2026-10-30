Cum arată Alexandra Dinu la 45 de ani și cu ce se ocupă în prezent

Alexandra Dinu trăiește departe de România și își continuă activitatea în cinematografie. După ce a ales să plece din țară, și-a construit un drum profesional în Italia și Statele Unite, unde a avut ocazia să lucreze la mai multe proiecte internaționale.
Deși apare tot mai rar în atenția presei din România, Alexandra Dinu nu a renunțat la lumea filmului. Actrița participă în continuare la evenimente importante și la premiere, unde atrage atenția prin aparițiile sale elegante.
Pe rețelele sociale, le oferă din când în când urmăritorilor imagini din viața sa, inclusiv fotografii de la evenimente unde se întâlnește cu nume cunoscute din industria cinematografică.
A fost căsătorită cu Adrian Mutu
Alexandra Dinu a fost prima soţie a lui Adrian Mutu. Căsătoria lor a durat doar trei ani, în perioada 2000-2003. Din relația lor a rămas fiul lor, Mario. „Cel mai de preț cadou”, aşa spune Alexandra despre băiatul care a rămas în urma scurtei căsnicii avute cu Adi Mutu.
„Să crești singură un copil nu este deloc ușor, dar cu siguranță este mai bine așa decât să rămâi într-o familie în care există nemulțumire sau tensiuni. Să ai un copil este cea mai frumoasă bucurie a vieții, iar eu m-am bucurat de fiecare zi pe care am avut-o alături de Mario.
El a fost mereu o parte importantă din modul în care am decis anumite lucruri de-a lungul vieții: fie că a fost vorba despre mutarea în altă țară, despre implicarea într-un alt proiect sau despre alegerea oamenilor care ne-au fost alături. Pentru mine a contat ca lui să îi fie bine, să fie fericit și să se bucure de copilărie sau, mai târziu, de adolescență.”, povestea Alexandra despre ce s-a întâmplat în viaţa ei după separare.
După divorț, Alexandra Dinu a avut mai multe relații serioase, unele ajunse la stadiul de logodnă. În 2005, a acceptat cererea în căsătorie a bancherului italian Carlo Cancellieri, însă doi ani mai târziu relația s-a încheiat înainte de a ajunge în fața altarului.
A urmat povestea cu producătorul italian Andrea Rizzoli Jr., începută în 2008 și încheiată în 2012, tot fără o căsătorie. La scurt timp după ruperea logodnei, a fost surprinsă în compania actorului Luca Bastianello, despre care spunea la vremea respectivă că îi oferă liniștea pe care o căuta și că se pregătesc pentru „pasul cel mare”. Nici această relație nu a rezistat.
În 2014, viața ei sentimentală a cunoscut un nou început alături de Jeffrey Greenstein, producător de film la Hollywood și președinte al Millennium Media. Relația s-a încheiat însă, iar în 2021 el a apărut public alături de o altă parteneră. Despre Alexandra Dinu s-a mai spus că ar fi avut o relaţe şi cu Dinu Pescariu.