Descoperirea șocantă pe care a făcut-o Vlad Gherman când a decopertat pereții casei în care urmează să se mute

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 oct. 2026, 14:41

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se vor muta, în curând, în casă nouă. Cei doi și-au achiziționat un apartament într-un complex nou din Capitală și au început lucrările de amenajare.

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