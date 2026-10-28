Descoperirea șocantă pe care a făcut-o Vlad Gherman când a decopertat pereții casei în care urmează să se mute

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se vor muta, în curând, în casă nouă. Cei doi și-au achiziționat un apartament într-un complex nou din Capitală și au început lucrările de amenajare.
Lucrările de amenajare aveau să scoată la iveală lucruri la care nu s-ar fi așteptat niciodată.
În pereți, Vlad, care lucrează cot la cot cu câțiva amici, a descoperit mucegai din abundență, dar și o pungă cu… fecale.
„Începem seria mini-vlogurilor de pe șantier cu prima și cea mai importantă parte: decopertatul apartamentului. Așa e, am luat apartamentul cu finisajele puse pentru că… nu exista altă variantă oricum. Că îți plăceau, că nu, ei tot le puneau.
Oana și cu mine ne-am dorit să facem din această primă casă a noastră una de care să ne bucurăm ani buni și nu am vrut să avem nici măcar o cameră neamenajată așa cum visam noi. Prin urmare… am dărâmat tot ce se putea și mare ne-a fost mirarea când am văzut atâtea nereguli pe metru pătrat.
Da, ăsta e mucegai! Și mai mult mucegai, … că**t în pungă zidit în peretele de la baie și multă rugină din cauza unor robineți neînfiletați corespunzător. Astea, într-un complex nou nouț din București. Toată ideea decopertării era pentru că ne doream altfel de finisaje. Am luat ce era de luat și am început treaba împreună cu o mână de prieteni”, a povestit actorul în vlogul său.
Problemele nu s-au oprit însă doar la interior. După ce au încărcat primii saci de moloz, Vlad a fost chemat de peisagistă pe terasă, unde s-a constatat că lucrările executate nu respectau proiectul.
„Eh, realitatea bate planul, dar măcar am plantat primul nostru copăcel. Ne-am întors la treabă. Am împachetat parchetul pe care l-am scos pentru că îl vom livra tatălui socru, am decopertat în continuare, am scos plintele, am scos parchetul din living, iar până la finalul zilei am reușit să scoatem tot parchetul din apartament și să băgăm în saci molozul din baia matrimonială”, a completat actorul.
În următoarea zi, Vlad împreună cu echipa s-au ocupat de demolatul băii mici și de scosul gresiei din bucătărie.
„Eram presați de timp pentru că venea băiatul să care molozul. După câteva drumuri lungi și o mare durere de șale, am reușit să scoatem tot molozul din apartament, iar aceasta este reacția mea de bucurie: molozul dus! Și așa am început șantierul, cu bune, cu rele, cu mai multe rele decât ar fi trebuit, dar nu contează, important e să le rezolvăm pe toate cu răbdare, Doamne-ajută!”, a adăugat Vlad Gherman.