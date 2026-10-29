Gina Pistol își construiește două case în același timp. Cu ce probleme se confruntă vedeta

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 oct. 2026, 14:27

Gina Pistol și-a propus să ducă la bun sfârșit două proiecte imobiliare importante. Prezentatoarea TV a dezvăluit că se ocupă de construirea și amenajarea a două locuințe, dintre care una se află la munte.

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