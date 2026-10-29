Gina Pistol își construiește două case în același timp. Cu ce probleme se confruntă vedeta

Gina Pistol și-a propus să ducă la bun sfârșit două proiecte imobiliare importante. Prezentatoarea TV a dezvăluit că se ocupă de construirea și amenajarea a două locuințe, dintre care una se află la munte.
Deși este entuziasmată de planurile sale, vedeta recunoaște că lucrurile sunt mult mai complicate decât și-a imaginat inițial.
Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a povestit că a început pregătirile pentru construirea celor două case, însă procesul presupune numeroase etape, de la stabilirea detaliilor arhitecturale până la obținerea documentelor necesare și alegerea echipelor de muncitori.
„E destul de greu. Bine că m-am apucat de amândouă, adică: ne-am întâlnit cu arhitecta noastră ca să ne schițeze cam cum am vrea să arate casele, dar e mult de muncă. Ai de alergat cu actele, până îți găsești echipa cu care să construiești casele… e ceva.”, a spus Gina Pistol pentru WOWbiz.
Gina Pistol a mărturisit că, dacă ar fi început lucrările la o singură locuință, probabil nu ar mai fi avut curajul să se apuce și de cea de-a doua. Tocmai de aceea, a preferat să își asume provocarea de a le construi în paralel.
„Cred că dacă mă apucam nu o mai făceam și pe cealaltă, dar, inconștientă, am zis ‘hai să le facem pe amândouă.'”, a mai spus ea.