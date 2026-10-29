Jennifer Lawrence a dezvăluit ce intervenții estetice a suferit

Jennifer Lawrence a vorbit deschis, într-un material publicat marți în revista The Cut, despre intervențiile estetice la care a apelat în trecut și despre cele pe care plănuiește să le facă în viitor.
Actrița, în vârstă de 36 de ani, a menționat că a recurs la o operație de ridicare a sânilor și că intenționează, la un moment dat, să își facă un lifting facial.
„Vreau să fiu o mămică sexy”, a declarat actrița, care are doi copii. „Când îmi duc copiii la școală sau grădiniță, vreau să par o femeie care deține controlul asupra vieții sale – chiar și atunci când tocmai m-am trezit și, de fapt, nu am deloc lucrurile sub control.”
Aceste declarații vin în contextul în care Lawrence intră oficial în industria de beauty cu Mes, o gamă de îngrijire a părului formată din trei produse, lansată recent.
Jennifer Lawrence a creat brandul împreună cu Jasmina Aganovic, inginer chimist și biolog – formată la MIT – și antreprenoare în domeniul frumuseții, a cărei prezentare TED din 2023 i-a atras atenția actriței. Gama de debut include o mască reparatoare (52 $), un ser pentru re-coafare (44 $) și un spray pentru volum (34 $), toate prezentate în recipiente inspirate de vasele din teracotă.
„Când ești o actriță la început de drum, nu poți să spui: «Nu-mi pune asta în păr»”, a explicat ea pentru The Cut. „Te așezi pe scaun, spui «Mulțumesc» și taci din gură.”
De-a lungul anilor, Lawrence a vorbit deschis despre alegerile sale în materie de estetică. În octombrie anul trecut, ea a declarat pentru publicația The New Yorker că intenționează să-și facă o operație de mărire a sânilor după venirea pe lume a celui de-al doilea copil, pe care îl are împreună cu soțul ei, Cooke Maroney.
„După primul copil, corpul și-a revenit aproape complet”, a spus ea la acea vreme. „După al doilea, nu și-a mai revenit nimic.”
Mai recent, vedeta din filmul „Silver Linings Playbook” a dezvăluit pentru revista Vogue că apelează la „baby Botox” și că are în vedere o procedură pe care, cel mai probabil, nu o va încerca totuși.
„Mi-ar plăcea foarte mult să-mi scot grăsimea din obraji”, a spus ea. „Nu pot, pentru că și-ar da seama toată lumea, dar să știți că îmi doresc asta.”