Motivul pentru care Lora și Ionuț Ghenu au început să nu se mai afișeze împreună

Publicat 30 oct. 2026, 14:41 Actualizat 30 oct. 2026, 14:42

Lora și Ionuț Ghenu au devenit soț și soție în 2024, după aproximativ un deceniu de relație. ​Pe data de 5 octombrie, aceștia au aniversat doi ani de când au făcut cununia religioasă. Cu această ocazie, artista a făcut mai multe dezvăluiri despre căsnicia lor, dar și despre modul în care relația lor a evoluat.

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