Motivul pentru care Lora și Ionuț Ghenu au început să nu se mai afișeze împreună

Lora și Ionuț Ghenu au devenit soț și soție în 2024, după aproximativ un deceniu de relație. Pe data de 5 octombrie, aceștia au aniversat doi ani de când au făcut cununia religioasă. Cu această ocazie, artista a făcut mai multe dezvăluiri despre căsnicia lor, dar și despre modul în care relația lor a evoluat.
Lora și Ionuț Ghenu au fiecare un program extrem de încărcat, lucru ce nu le mai permite să petreacă atât de mult timp împreună pe cât o făceau la începutul relației.
În ciuda programului încărcat, la finalul zilei, stau împreună și povestesc ce au făcut în ziua respectivă. Mai mult decât atât, Lora a mărturisit că, indiferent de subiectul pe care îl abordează, cei doi ajung mereu la o concluzie pozitivă, lucru pe care îl consideră extrem de benefic pentru relația lor.
„Abia așteptăm să bârfim și să povestim ce s-a mai întâmplat. Mereu ajungem la concluzii faine, mereu încheiem într-o notă super pozitivă orice discuție și asta e important. Îl iubesc mult. Foarte mult îl iubesc. Mi-e și rușine să zic. Mi-e și frică.
Eu simt că-s cu el de toată viața, într-un mod foarte ciudat. Și, având în vedere cât timp petrecem împreună, faceți exercițiul ăsta cu timpul unui om care se duce 10 ore pe zi la muncă sau 12 ore cu tot cu trafic. Noi suntem non-stop. Am fost ani de zile. Acum mai pleacă el, mai manageriază pe cineva și mai pleacă, ne mai împărțim. Unul se duce la birou, altul se duce la podcast”, a povestit artista, în cadrul podcast-ului lui Jorge.
Lora este extrem de activă în mediul online, dar preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală. Aceasta nu se afișează constant cu Ionuț Ghenu și, de ceva timp, nu a mai fost însoțită de acesta la toate evenimentele la care a mers.
Deoarece acest lucru a ridicat unele semne de întrebare, Lora a mărturisit că soțul ei nu a mai însoțit-o la toate evenimentele, deoarece nu este o activitate care să îi placă, deoarece îi provoacă stres. Prin urmare, l-a înțeles și nu l-a forțat să facă ceva ce nu îi place.
„La petrecere am stabilit că el vine când vrea, el nu trebuie să mai vină unde nu se simte confortabil, pentru că pentru el era un stres foarte mare: „Iar trebuie… Cu ce mă îmbrac, ce costum îmi pun? Cum este petrecerea?' Îl vedeam că era un stres. Și am zis: „Iubirea mea, dar nu vrei tu să stai cu prietenii tăi, faci ce vrei tu și lasă-mă că merg eu cu o prietenă și aia e. N-are sens dacă nu-ți place. Când îți place și ai chef și vrei să mergi cu mine, iată, se poate, când nu…”, a mai spus Lora.