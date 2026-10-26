Cât costa Revelionul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Cât a costat Revelionul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Patru nopți de cazare, cină festivă, muzică live și acces la SPA.
Petrecerea de Revelion la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a fost propusă turiștilor care își doresc o experiență premium, cu servicii de cazare, gastronomie și divertisment într-una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România.
Pachetul pentru trecerea dintre ani, valabil în perioada 30 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026, a inclus patru nopți de cazare, mic dejun, cină festivă în noaptea de Revelion și un program artistic special. Oferta s-a adresat celor care au dorit să petreacă sărbătorile într-un cadru elegant, cu acces la facilități de relaxare și evenimente organizate în incinta hotelului.
Cât a costat un sejur de Revelion la hotelul Simonei Halep
Prețul pachetului a variat în funcție de tipul camerei și de serviciile incluse. Pentru patru nopți de cazare, tarifele au ajuns la câteva mii de euro, poziționând oferta în segmentul turismului premium din Poiana Brașov.
Potrivit informațiilor publicate despre oferta pentru Revelion 2026, prețul a fost de 1.430 de euro de persoană pentru un loc în cameră dublă. Tarifele pentru anumite categorii de camere au fost mai ridicate, în funcție de nivelul de confort și de dotările disponibile.
Pachetul a inclus micul dejun, cina festivă din noaptea dintre ani, cu open bar, precum și un brunch special în prima zi a anului.
Muzică live și petrecere de Anul Nou în Poiana Brașov
Programul de Revelion a cuprins momente muzicale și divertisment la SiHA Restaurant & Lounge. Printre artiștii anunțați pentru eveniment s-au numărat DJ Professor și Giorgio Ciabattoni, alături de alte momente artistice.
Organizatorii au pregătit astfel o experiență care a combinat cazarea într-un hotel de categorie superioară cu o petrecere festivă și servicii de restaurant.
Pentru turiștii care au ales această variantă, oferta a urmărit să reunească principalele servicii necesare unui sejur de sărbători, fără ca aceștia să fie nevoiți să organizeze separat masa festivă și programul de divertisment.
Acces la SPA și fitness, incluse în pachet
Pe lângă cazare și evenimentele organizate de Revelion, pachetul a oferit acces la zona SPA și la sala de fitness. Hotelul pune la dispoziție și alte facilități destinate relaxării, într-un cadru potrivit pentru o vacanță de iarnă.
Poiana Brașov rămâne una dintre destinațiile preferate de turiști pentru sărbătorile de iarnă, datorită infrastructurii turistice, restaurantelor și posibilităților de petrecere a timpului liber.
În cazul hotelurilor din segmentul premium, pachetele de Revelion includ frecvent mai multe nopți de cazare, mese festive și programe artistice, iar prețurile diferă în funcție de facilități și de categoria camerei.