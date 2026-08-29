Actualitate· 1 min citire
Cele mai ciudate murături din lume. De la pește fermentat la frunze de ceai
Murături
Publicat29 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net
Când aud cuvântul „murături”, cei mai mulți se gândesc imediat la castraveți, gogonele sau varză. În realitate, tehnicile de conservare prin sare, oțet sau fermentație au fost aplicate de-a lungul timpului aproape oricărui ingredient disponibil.
Citește și
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News