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Cele mai ciudate murături din lume. De la pește fermentat la frunze de ceai

Murături

Murături

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net

Când aud cuvântul „murături”, cei mai mulți se gândesc imediat la castraveți, gogonele sau varză. În realitate, tehnicile de conservare prin sare, oțet sau fermentație au fost aplicate de-a lungul timpului aproape oricărui ingredient disponibil.

Rezultatul? O serie de preparate surprinzătoare, unele delicioase, altele șocante pentru palatul unui european.

Lakerda, murături specifice Turciei

Una dintre cele mai cunoscute murături neobișnuite este lakerda, specifică Turciei și zonei Balcanilor.

Se prepară din pește bonito sau ton, care este filetat, sărat generos și lăsat la maturat sub greutate timp de câteva zile.

Ulterior, poate fi păstrat în ulei de măsline.

Gustul este intens, sărat și ușor acrișor, iar preparatul se servește de obicei ca mezze, alături de ceapă și lămâie.


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