Cele mai ciudate murături din lume. De la pește fermentat la frunze de ceai

Publicat 29 aug. 2026, 14:19 Sursă realitatea.net

Când aud cuvântul „murături”, cei mai mulți se gândesc imediat la castraveți, gogonele sau varză. În realitate, tehnicile de conservare prin sare, oțet sau fermentație au fost aplicate de-a lungul timpului aproape oricărui ingredient disponibil.

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