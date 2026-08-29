RebelX Young Rock Festival 2026, la Teatrul de Vară din Pitești

Festivalul promovează muzica rock și formațiile aflate la început de drum.
Zece trupe de muzică rock vor concerta pe 11 și 12 septembrie, la Teatrul de Vară din Parcul Ștrand din Pitești, în cadrul RebelX Young Rock Festival 2026, anunță municipalitatea.
Ajuns la cea de-a cincea ediție, festivalul promovează muzica rock și formațiile aflate la început de drum, potrivit unui comunicat al Primăriei Piteşti.
„RebelX Young Rock Festival are ca obiectiv principal susţinerea şi promovarea trupelor rock formate din adolescenţi şi tineri, oferindu-le acestora posibilitatea de a cânta în faţa publicului şi de a-şi face cunoscută muzica. Festivalul încurajează, astfel, implicarea tinerilor în activităţi artistice şi valorificarea talentului şi creativităţii acestora. Prin conceptul său, evenimentul îşi propune să contribuie la dezvoltarea scenei rock tinere şi la crearea unui spaţiu de întâlnire între artişti aflaţi la început de drum şi publicul pasionat de muzica live”, informează sursa citată.
Ediţia din acest an reuneşte zece trupe, care vor susţine concerte în cele două zile de festival.
Vineri, 11 septembrie, vor concerta E-An-Na, Fittonia, Athoris, Toxic Decay și Sonic Overload, iar sâmbătă, 12 septembrie, vor fi pe scenă HVNDS, Doomsday Astronaut, Artois, Mizantrop și Sorrowsight
Concertele încep în ambele zile la ora 17.00, iar accesul publicului este gratuit, relatează Agerpres.
Festivalul este organizat de Asociaţia La Pietre, în parteneriat cu Primăria Municipiului Piteşti şi Consiliul Judeţean (CJ) Argeş.