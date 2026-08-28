Actualitate· 2 min citire
Premieră pentru presa română: Ana Maria Păcuraru, acreditată la Congresul SUA pentru Realitatea Plus
Publicat28 aug. 2026, 19:48
Actualizat28 aug. 2026, 21:57
SursăRealitatea.Net
Jurnalista Ana Maria Păcuraru, Senior Foreign Affairs Editor și prezentatoarea emisiunii „Miza Zilei” de la Realitatea Plus, a primit acreditarea oficială a Executive Committee of the Congressional Radio-Television Galleries, structura care gestionează accesul presei radio-TV la Capitoliul SUA. Potrivit Realitatea Plus, acreditarea marchează o premieră pentru presa românească și permite accesul la briefinguri, audieri și evenimente desfășurate la Capitoliu.
Citește și
- 12:38Fritz atacă serviciile după ce a aflat că rămâne fără mandatul de primar
- 16:45Fostul șef al Parchetelor Militare, despre cazul Pahonțu: „Trupele de Securitate n-au tras în oameni, deși au primit ordin”
- 12:19Victorie istorică pentru Realitatea Plus: Înalta Curte a decis că suspendarea emisiei de către CNA a fost ILEGALĂ
- 12:18Dosarul REALITATEA. Acțiuni în instanță și plângeri penale împotriva membrilor CNA. Avocatul Ioan Georgescu: „Au încălcat Constituția și trebuie să dea socoteală în Parlament”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News