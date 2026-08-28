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Fritz atacă serviciile după ce a aflat că rămâne fără mandatul de primar

Tabu
Scris deTabu
Publicat28 aug. 2026, 12:38
Actualizat28 aug. 2026, 12:42
SursăRealitatea PLUS

Atac concertat al celor din gașca USR, în plină criză politică. Dominic Fritz lansează acuzații la adresa șefului unuia dintre cele mai importante servicii din România, Lucian Pahonțu. În scandalul privind șeful Serviciului de Pază și Protecție a reacționat și președintele Nicușor Dan care spune că Pahonțu a fost verificat de CSAT și că nu sunt probleme. Atacul lui Fritz vine în timp ce este vizat de propriul său scandal. Legea ANI a trecut din nou de votul final al Parlamentului, după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale. USR nu a reușit să se impună pentru a elimina amendamentul care amenință mandatul lui Dominic Fritz, astfel că primarul Timișoarei ar putea rămâne fără funcție.

Dominic Fritz a ieșit la atac după o anchetă publicată de Recorder prin care îl acuză pe șeful SPP, Lucian Pahonțu că ar fi făcut parte din trupele de represiune ale regimului comunist.

”Cine a știut ce, când? Mie personal mi s-a sugerat de repetate ori s-o iau mai moale când vorbesc despre anumite persoane sau structuri ale statului. Dar sunt convins că nu pot exista tabuuri într-o societate care se respectă", a spus Dominic Fritz.

De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan a respins acuzaţiile prezentate în ancheta Recorder despre Lucian Pahonţu și spune că acuzațiile la adresa lui nu sunt verificate.

”Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic. Domnul Pahonțu, conform legilor României, când a fost numit la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică”, a afirmat șeful statului.

În tot acest timp, scandalul în care se află Dominic Friz se adâncește. Legea ANI a trecut din nou de votul final al Parlamentului, după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale.

”Vă doresc drum bun și cale bătută, neomarxiștilor croasantiști, în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme”, le-a transmis senatorul PSD, Daniel Zamfir, celor de la USR.

Cei de la USR au ieșit cu amenințări imediat după decizia Parlamentului și spun că votul din Senat a fost un cadou făcut PSD și acest lucru nu va fi uitat! Dezbaterile pe marginea legii integrității s-au lăsat și cu plângeri penale. 

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