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Elena Udrea și Ion Cristoiu, față în față la Realitatea PLUS: „Arhitectura Puterii” – două perspective, adevăruri incomode

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Tabu
Scris de Tabu Publicat: 8 oct. 2026, 12:58

Elena Udrea și Ion Cristoiu se întâlnesc într-un nou proiect marca Realitatea Plus, dedicat culiselor puterii, mecanismelor de influență și deciziilor care se iau dincolo de lumina reflectoarelor. „Arhitectura Puterii” promite un dialog direct și perspective diferite asupra jocurilor de putere și a lucrurilor care, de multe ori, rămân nespuse.

Nu este o emisiune, nu este un podcast, este discuția reală pe care publicul nu o aude niciodată. Discuția care începe după ce camerele se închid

Veți auzi lucruri pe care le-ați bănuit, dar pe care nimeni nu le-a spus până acum atât de direct.

Cum se iau deciziile reale, cum se construiește influența.

Cum începe trădarea, ce nu trebuie să afle niciodată publicul. Pentru prima dată împreună Elena Udrea și Ion Cristoiu.

Două perspective diferite, fără isterie, fără cancan, dar adevăruri incomode pentru mulți.

În fiecare sâmbătă de la ora 19:00, Arhitectura Puterii cu Udrea și Cristoiu, numai la Realitatea Plus.

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