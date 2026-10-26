Vremea luni, 26 octombrie: prognoza meteo în România

Publicat 26 oct. 2026, 09:34 Sursă realitatea.net

Prognoza meteo pentru luni, 26 octombrie 2026: unde plouă în România, ce temperaturi sunt anunțate și cum va fi vremea în București.

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