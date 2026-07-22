Biblioteca la firul ierbii revine în Parcul Tei!

Biblioteca la firul ierbii revine cu o nouă ediție dedicată copiilor și familiilor
Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), invită copiii și familiile, și în această vară, la Biblioteca la firul ierbii, un proiect cultural-educativ dedicat celor care își petrec vacanța de vară în Capitală.
Ajuns deja un proiect de tradiție al BMB, Biblioteca la firul ierbii aduce activitățile bibliotecii mai aproape de comunitate, oferind copiilor ocazia de a participa la experiențe educative și recreative într-un cadru deschis, accesibil și prietenos.
Ediția din acest an va avea loc în Parcul Tei (Sectorul 2), în zilele de 25 iulie și 1 august 2026, în intervalul orar 17:00 - 20:00, și va reuni activități interactive dedicate copiilor de toate vârstele.
'Biblioteca la firul ierbii este unul dintre proiectele prin care ne dorim să arătăm că biblioteca de astăzi este un spațiu viu, deschis și conectat la comunitate. Ieșim dintre rafturi și mergem acolo unde sunt oamenii, transformând parcurile în locuri de întâlnire cu lectura, creativitatea și bucuria descoperirii. Ne dorim ca fiecare copil să vadă biblioteca nu doar ca pe un loc al cărților, ci ca pe un spațiu al imaginației, al prieteniei și al experiențelor frumoase', a declarat Ramona Ioana Mezei, managerul Bibliotecii Metropolitane București.
Timp de două după-amiezi, participanții vor putea lua parte la ateliere de creație și lectură, jocuri educative, activități artistice, concursuri, ghicitori, sesiuni de improvizație și jocuri de echipă, toate gândite pentru a stimula imaginația, creativitatea și bucuria de a învăța prin joacă.
Atmosfera de poveste va fi completată de Teatrul de Păpuși 'Licurici' al Bibliotecii Metropolitane București, care va aduce în mijlocul copiilor personaje îndrăgite și momente pline de magie și veselie.
Prin acest proiect, BMB continuă să promoveze lectura și accesul la cultură dincolo de spațiul tradițional al bibliotecii, oferind copiilor oportunitatea de a descoperi că poveștile, cunoașterea și creativitatea pot prinde viață oriunde, chiar și 'la firul ierbii'.
Participanții vor avea, de asemenea, posibilitatea de a-și face gratuit permis de bibliotecă și de a descoperi serviciile oferite de cele 30 de filiale ale Bibliotecii Metropolitane București.
Participarea la toate activitățile din cadrul proiectului Biblioteca la firul ierbii este gratuită.
Despre Biblioteca Metropolitană București (BMB)
Biblioteca Metropolitană București este singura rețea de biblioteci publice din Capitală, cu 30 de filiale prezente în toate sectoarele orașului, asigurând acces gratuit la informare, educație și lectură pentru comunitatea bucureșteană. Serviciile de împrumut la domiciliu, consultarea în sălile de lectură, accesul la resurse digitale și oferta culturală diversificată permit instituției să răspundă constant nevoilor de formare, documentare și dezvoltare personală ale publicului de toate vârstele. Programele și proiectele culturale și educaționale dedicate copiilor, tinerilor și adulților transformă biblioteca într-un spațiu activ de învățare, dialog și întâlnire între generații, prin organizarea anuală a sute de evenimente. Astfel, Biblioteca Metropolitană București își consolidează rolul de infrastructură esențială a culturii și educației în București, contribuind la creșterea accesului la resurse culturale și la îmbunătățirea calității vieții comunității și confirmându-și statutul de instituție publică modernă, conectată la nevoile orașului.
Din patrimoniul cultural al instituției face parte și Teatrul de Păpuși 'Licurici', înființat în anul 1972 de bibliotecara Gabriela Stamatiade. Considerat primul și singurul teatru de păpuși care funcționează în cadrul unei biblioteci metropolitane din România, acesta aduce de peste cinci decenii împreună lectura, imaginația și arta animației, oferind copiilor experiențe educative și recreative în biblioteci, școli, spitale, parcuri și la numeroase evenimente culturale din București și din țară.
Sursa:
Tabu.RO