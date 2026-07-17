„Cinema sub Stele” începe vineri și aduce din nou filme în aer liber pentru bucureșteni

Primăria Sectorului 6 a anunțat programul primei ediții din acest an a proiectului „Cinema sub Stele”, care aduce din nou filme în aer liber pentru bucureșteni.
Primele proiecții încep vineri, 17 iulie, și se desfășoară până duminică, 19 iulie, în Parcul ANL Constantin Brâncuși.
„Mâine începe Cinema sub Stele! Ne vedem în Parcul ANL Constantin Brâncuși, între 17 și 19 iulie, de la ora 20:00, la serile de film în aer liber. Luați-i cu voi pe cei dragi, veniți cu o păturică sau alegeți unul dintre pufii pregătiți de noi și bucurați-vă de trei seri de vară petrecute în parc”, a transmis PS6.
Iată ce filme vor rula:
- 17 iulie – Captain America: Curajoasa lume nouă (Captain America: Brave New
World)
- 18 iulie: Vrăjitoarele: Partea a Il-a (Wicked: For Good)
- 19 iulie – Vinerea și mai trăsnită (Freakier Friday)
Alte surprize din cadrul Cinema sub Stele
PS6 a precizat că pe lângă filme bucureștenii pot participa și la atelierele gratuite conduse de psihologul Ana Gubernu.
„Dacă ai ajuns mai devreme, te așteptăm și la atelierele gratuite conduse de psihologul Ana Gubernu! Între orele 18:00 și 19:00, copiii și părinții pot socializa, pot asculta povești sau pot participa la activități de dezvoltare personala într-o atmosferă relaxată.
Atelierele și proiecțiile de film au intrare liberă. Noi ne ocupăm de ecran, de filme și de pufi. Voi veniți cu păturica, prietenii și pofta de o seară frumoasă petrecută în parc. Ne vedem la film, sub cerul liber”, a mai transmis PS6.
Sursa:
Tabu.RO