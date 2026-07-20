Unde ieșim în săptămâna 20-26 iulie, în București. Spectacole, expoziții și ateliere de vară

Primăria Capitalei a transmis o listă cu evenimentele culturale care vor avea loc săptămâna aceasta, până duminică.
Marți, Muzeul Municipiului București vă așteaptă la Ziua Porților Deschise pe situl arheologic de la Glina-Bălăceanca. Situl a fost redeschis anul acesta, iar după trei săptămâni de cercetare, puteți să îl vizitați, să descoperiți fragmente de istorie veche de peste 7.000 de ani și să discutați cu cei implicați în proiect. Vizita începe de la 10 și este gratuită.
Seara, de la 18.20, la ARCUB, puteți descoperi Bucureștiul anilor ’20 și ’30, la conferința „Arhitectura interbelică. Descoperă Bucureștiul Art Deco!”: povești despre clădirile emblematice din centrul Capitalei și despre personalitățile care au marcat perioada interbelică.
Teatrul de animație Țăndărică are o săptămână plină pentru cei mici. Puștii vor putea vedea cinci spectacole cu păpuși: marți se joacă ”Jack și vrejul de fasole”, miercuri ”Frumoasa și bestia”, joi ” Cartea junglei”, sâmbătă ”Punguța cu doi bani”, iar duminică ”Pinocchio”.
Sâmbătă, ieșim în Parcul Tei. Biblioteca Metropolitană București organizează „Biblioteca la firul ierbii”, de la ora 17: ateliere de creație și lectură, jocuri educative, spectacol de teatru de păpuși și multe alte activități dedicate copiiilor.
Iar pe cei mari, Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” îi așteaptă în weekend cu două piese: ”Viața ca o vacanță” și ”Interpretul”.
Sursa:
Tabu.RO