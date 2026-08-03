Kapital Festival revine pe Arena Națională în 2027. Data oficială a evenimentului

Festivalul Kapital revine pe Arena Națională anul viitor. Organizatorii au anunțat că următoarea ediție va avea loc în perioada 2-4 iulie 2027, după ce evenimentul de anul acesta a fost anulat.
Primul mare festival anunțat pentru anul viitor, care va avea loc pe Arena Națională, este Festivalul Kapital, care va avea loc în perioada 2-4 iulie 2027.
„Trei zile. O singură energie. Ne reîntoarcem acasă”, a fost mesajul organizatorilor pe rețelele de socializare.
Anunțul vine după ce ediția din acest an a Festivalului Kapital, pregătită „într-un format îmbunătățit”, nu a mai putut fi organizată, deși era programată inițial pentru această vară.
Potrivit organizatorilor Kapital, cei care și-au cumpărat bilete pentru ediția din acest an au două variante: fie vor putea folosi biletele la ediția din 2027, fie își vor primi banii înapoi.
Aceștia au acuzat atât factorii politici, cât și sistemul de taxare pentru anularea evenimentului.
„Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru ca festivalul să aibă loc. Am încercat să găsim soluții pentru fiecare obstacol apărut pe parcurs, pentru că știm cât de mult înseamnă acest festival pentru voi și câtă emoție există în jurul revederii noastre”, se arăta în mesajul acestora.
Edy Chereji, cofondator & Chief Public Affairs KAPITAL Festival, a declarat, la rându-i, următoarele:
„Situația din acest an ne ambiționează să dăm tot ce putem mai bun și să depășim așteptările tuturor în 2027. Planul nostru este ca și cea de-a doua ediție să se desfășoare în aceeași locație, în aceeași perioadă, cu aceleași ingrediente care știm că au plăcut fanilor. Am început deja pregătirile pentru 2027, vă vom ține la curent negreșit.”
Sursa:
Tabu.RO