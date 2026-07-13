Ce evenimente avem în oraș, între 13 – 19 iulie. Lista transmisă de Primăria Capitalei

Primăria Generală a Capitalei a transmis o listă cu diferite evenimente din București, care vor avea loc în săptămâna 13-19 iulie.
Primăria Generală a Capitalei a transmis o listă cu diferite evenimente din București, care vor avea loc în săptămâna 13-19 iulie. Aceasta include spectacole, expoziții și ateliere pentru cei mici.
Bucureștenii și nu numai pot merge la o avanpremieră care închide stagiunea 2025-2026 la Teatrul Nottara. Mai precis, miercuri și joi, va fi piesa „Jake și femeile lui”, în regia lui Vlad Zamfirescu. Pe listă, mai sunt două spectacole la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, „Grădina cu zâmbete” care va fi sâmbătă și „Andreescu – copacul de la Revisă”, dedicat cântăreţului Aurelian Andreescu, care va fi duminică.
Pentru cei mici, sunt pregătite următoarele spectacole la Teatrul Țăndărică: „Regele Leu”, „Cartea Junglei”, „Capra cu trei iezi” și „Munchhausen, baronul poznaș”.
În plus, picii pot participa la mai multe ateliere. Câteva sunt des filosofie, la Palatul Șuțu, de luni până vineri. Aici, sunt așteptați cei cu vârste 6 și 9 ani, dar şi cei de peste 10.
Altul va fi „Arheolog pentru o zi”, la situl Glina-Bălăceanca, sâmbătă, pentru cei cu vârste între 6 și 14 ani.
În postarea de pe pagina de Facebook, PMB a mai spus că vor avea loc evenimente și pentru pasionații de artă. Sâmbătă, 18 iulie, vor avea loc două vernisaje: de la oar 13:00, expoziţia de grup „Dimensiuni paralele”, iar de la ora 17:00, expoziția de pictură „Punct pe fugă”, a artistei Marilena Zahiu.
Ambele evenimente ssunt organizate la Palatul Mogoșoaia. Administrația locală a precizat că cele două expoziții vor ține până pe data de 2 august.
Lista completă a evenimentelor poate fi consultată la link-ul de AICI.
Pe lângă cele înșirate de PMB, în oraș vor avea loc și Festivalul Tatra, cu ultimele călătorii ale bătrânelor tramvaie, și o nouă ediție Străzi Deschise, când Calea Victoriei este pietonală.
Sursa:
Tabu.RO