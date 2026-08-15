Program prelungit și special la Nibiru

Diseară vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Zodier.
Weekendul acesta aduce un program prelungit și special în noul parc de distracții Nibiru, din apropiere de Costinești.
Vor fi show-uri aviatice, gastronomice, concerte, experiențe pentru copii și distracție pentru toate generațiile.
De ieri, Nibiru își deschide porțile începând cu ora 10:00 până târziu în noapte.
Diseară vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Zodier.
Mâine, programul va aduce împreună generații și stiluri diferite, prin intermediul muzicii interpretate de Maria Dragomiroiu, Constantin Enceanu, Veta Biriș, alături de Alex Velea, Smiley și Connect-R.
Organizatorii au anunțat recent că parcul de distracții Nibiru a atins o țință de 1 milion de vizitatori în primele 29 de zile de evenimente, iar până în finalul primului sezon, pe 30 august, se urmărește atingerea bornei de 2 milioane de vizite.