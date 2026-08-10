PEOPLE· 1 min citire
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei!
Irina Begu și Victor Crivoi
Irina Begu și Victor Crivoi s-au căsătorit. Jucătoarea română de tenis a făcut publică vestea pe Instagram, unde a postat mai multe fotografii alături de fostul tenismen și actualul ei antrenor și soț.
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