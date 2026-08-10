Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei!

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 07:54

Irina Begu și Victor Crivoi s-au căsătorit. Jucătoarea română de tenis a făcut publică vestea pe Instagram, unde a postat mai multe fotografii alături de fostul tenismen și actualul ei antrenor și soț.

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