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Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei!

Irina Begu și Victor Crivoi

Irina Begu și Victor Crivoi

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 07:54

Irina Begu și Victor Crivoi s-au căsătorit. Jucătoarea română de tenis a făcut publică vestea pe Instagram, unde a postat mai multe fotografii alături de fostul tenismen și actualul ei antrenor și soț.

Mesajul ales de Irina Begu pentru imaginile care marchează unul dintre cele mai importante momente din viața sa este cât se poate de clar: „Mr and Mrs Crivoi”.

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Astfel, Irina Begu și Victor Crivoi au devenit soț și soție, după o relație pe care au preferat să o țină departe de ochii publicului.

Irina Begu și Victor Crivoi, o relație discretă

Cei doi sunt legați și prin tenis. Victor Crivoi este fost jucător profesionist român, care a ajuns până pe locul 75 în clasamentul ATP. După retragerea din activitatea competițională, Crivoi s-a dedicat antrenoratului. 

Irina Begu, una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din România, a avut o carieră impresionantă în circuitul WTA. Sportiva a urcat până pe locul 22 mondial și a cucerit șase titluri WTA la simplu. 

Relația dintre Begu și Crivoi a devenit publică în 2026, după ce presa a relatat despre apropierea dintre cei doi.

Acum, sportiva a ales să confirme oficial și cel mai important pas din relația lor. Prin fotografiile publicate pe Instagram și mesajul „Mr and Mrs Crivoi”, Irina Begu a anunțat că ea și Victor Crivoi sunt, oficial, soț și soție. 


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