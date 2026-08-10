Cine este Sadhguru, yoghinul care a ținut un discurs pe scena UNTOLD

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 10:38

Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai Indiei, a urcat pe scena principală a UNTOLD 2026, unde le-a vorbit participanților despre meditație și transformare interioară.

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