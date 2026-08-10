Cine este Sadhguru, yoghinul care a ținut un discurs pe scena UNTOLD

Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai Indiei, a urcat pe scena principală a UNTOLD 2026, unde le-a vorbit participanților despre meditație și transformare interioară.
Sadhguru, pe numele său Jaggi Vasudev, este una dintre cele mai cunoscute figuri ale spiritualității indiene contemporane. Fondator al Isha Foundation, autor și speaker internațional, acesta a reușit să transforme yoga și meditația într-un fenomen urmărit de milioane de oameni din întreaga lume.
Sadhguru s-a născut în India, în 1957, și a devenit cunoscut în întreaga lume prin discursurile sale despre yoga, meditație și dezvoltare interioară.
Sadhguru a devenit cunoscut nu doar în India, ci și în Statele Unite și Europa, în special prin intermediul discursurilor și materialelor video distribuite online. Vorbește despre teme precum fericirea, anxietatea, relațiile, succesul, moartea, sensul vieții și dezvoltarea personală.
Stilul său este diferit de imaginea tradițională a unui guru. Vorbește fluent în limba engleză, face glume, discută despre probleme cotidiene și apare frecvent în contexte moderne, ceea ce i-a permis să ajungă la un public foarte tânăr.
Prezența sa la ediția UNTOLD din 2026 a fost una dintre cele mai neobișnuite apariții ale ediției din acest an. În locul unui artist sau DJ, pe scena principală a festivalului a urcat un yoghin indian care le-a vorbit zecilor de mii de participanți despre starea de bine, conștiință și felul în care oamenii își pot schimba perspectiva asupra propriei vieți.
Momentul lui Sadhguru a stârnit reacții împărțite în rândul publicului, unii întrebându-se ce caută un lider spiritual pe scena unui festival de muzică electronică, în timp ce alții au considerat că tocmai acest tip de mesaj poate ajunge mai ușor la generația tânără într-un asemenea context.