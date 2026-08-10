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Trupa Animal X a revenit pe scenă după 14 ani

Animal X la Untold

Animal X la Untold

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 09:18

Animal X, trupa-fenomen care a definit adolescența unei întregi generații, a revenit în fața publicului cu un show special la UNTOLD.

La cea de-a unsprezecea ediție UNTOLD, Animal X a urcat pe scena principală a festivalului într-un moment spectaculos, dedicat tuturor celor care au crescut cu muzica trupei.

De-a lungul carierei, Animal X a fost unul dintre cele mai de succes și influente proiecte pop din România, cucerind publicul printr-un stil inconfundabil, o identitate puternică și hituri care continuă să fie ascultate și cântate chiar și după mai bine de două decenii.

În urmă cu câteva zile, membrii formației Animal X s-au reunit și au postat o fotografie în mediul online, stârnind nostalgia fanilor.

Aceștia le-au oferit fanilor un moment încărcat de nostalgie, după ce s-au reunit după 14 ani. Artiștii au imortalizat momentul printr-o fotografie postată pe contul oficial Animal X.

În dreptul imaginii în care membrii formației apar zâmbind a fost publicat și un mesaj emoționant despre prietenia care rămâne în ciuda trecerii anilor.

„Sunt momente care îți amintesc de ce a meritat tot drumul. Noi, cei de la Animal X, nu ne întâlnim atât de des. Fiecare are proiectele lui, familia lui, viața lui. Tocmai de aceea, fiecare revedere e o bucurie. În ultima perioadă ne-am revăzut mai des și, de fiecare dată, atmosfera a fost exact ca acum 20 și ceva de ani. Glume, râsete, povești... Devenim copii din nou.

Astăzi ne-am întâlnit cu Șopârla după mai bine de 14 ani. Și concluzia e una singură: parcă trecuse doar o zi de când nu ne-am mai văzut. Poate că timpul ne-a schimbat înfățișarea, dar sufletul, prietenia și spiritul nostru au rămas aceleași. Suntem recunoscători pentru visul pe care l-am trăit și pentru faptul că, după atâția ani, încă ne putem așeza la aceeași masă și să ne simțim ca acasă”, a fost mesajul scris în dreptul fotografiei postate pe Instagram.

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