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Unde ieșim în București, săptămâna aceasta!

vizită la muzeu / foto Primăria Municipiului Bucureşti

vizită la muzeu / foto Primăria Municipiului Bucureşti

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 08:10

Dacă nu sunt plecați din oraș, cei mici pot participa la o mulțime de activități dedicate lor: ateliere de pictură și robotică, dezbateri literare, cursuri de germană și de IT, șah, dar și un tur ghidat în zona Icoanei. Toate organizate de Biblioteca Metropolitană București.

Pot merge și la un atelier despre daci și romani, miercuri, la Palatu Suțu sau la un atelier muzical, joi, la Muzeul Theodor Aman.

În weekend, la Palatul Mogoșoaia, se joacă două piese de William Shakespeare. Puteți vedea ”Îmblânzirea scorpiei”, vineri și ”Romei și Julieta”, duminică. Ambele sunt regizate de Anca Sigartău, iar spectacolele au loc în curtea palatului. Intrarea este liberă.

Iar sâmbătă, sub arcada Arcului de Triumf, puteți participa la un recital de chitară și vioară, la 110 ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Și aici, accesul este gratuit. 

Primăria Generală a publicat programul complet!

Luni, 10 august

  • Biblioteca Metropolitană București:

    • Bibliovacanța – Curs de limba germană, ora 11:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Bibliovacanța – Atelier eductiv, ora 14:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Cenaclul literar „Iulia Hasdeu”, ora 14:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu

    • Bibliovacanța – Atelier de lectură, ora 15:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • „Micii artiști” – Atelier de pictură, ora 16:00, Filiala Nicolae Bălcescu

    • Stagiunea muzicală „Rondino”, ora 17:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu

Marti, 11 august

  • Biblioteca Metropolitană București:

    • Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 12:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Bibliovacanța – Curs de IT, ora 14:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Cenaclul AntiM - Dezbateri literare și prezentări din creațiile proprii, ora 16:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 16:00, Filiala Nicolae Bălcescu

    • Atelier de robotică, ora 17:00, Filiala Emil Gârleanu

    • Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 17:00, Filiala Bogdan Petriceicu Hasdeu

    • Fenomenul OZN, ora 17:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu

Miercuri,12 august

  • Muzeul Municipiului București: Atelierul „Sub semnul lupului și al acvilei. Daci și romani la granița dintre legendă și istorie” cu Veronica Leca, educator muzeal MMB, ora 11.00, Palatul Suțu

  • Biblioteca Metropolitană București:

    • Bibliovacanţa - Atelier de dezvoltare personală „ Furia şi stil de viaţă sanatos - Echilibru emoţional”, ora 14:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Ora de Poveşti - Atelier de lectură, ora 16:00, Filiala Nicolae Bălcescu

    • „Călătorie Verde pe Dunăre” - Atelier de jocuri, ora 16:00, Filiala Petre Ispirescu

    • Bibliovacanța – Atelier de lectură, ora 16:30, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Bibliovacanța – Atelier de experimente științifice, ora 17:00, Filiala Liviu Rebreanu

    • Ora de povești – Atelier de lectură, ora 17:00, Filiala George Topîrceanu

    • Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 17:30, Filiala Petre Ispirescu

    • „Cultura Spiritului” - Atelier de meditație, ora 17:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu

  • Muzeul Național al Literaturii Române:  Dialog literar: „Două surori în dialog”, cu scriitoarele Mariana Carmen Dunaev și Cătălina Florina Florescu, ora 18.00, Str. Nicolae Crețulescu nr. 8

Joi, 13 august

  • Muzeul Municipiului București:  Atelierul „Desene muzicale”, despre pianista Clara Haskil, cu Anca Tudorancea, ora 11.00, Muzeul Theodor Aman

  • Biblioteca Metropolitană București:

    • Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 10:00, Filiala Marin Preda

    • Bibliovacanţa - Întâlnire cu Poliţia Capitalei, ora 10:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Bibliovacanţa – Atelier de regie-film, ora 11:30, Filiala Dimitrie Cantemir

    • „ Şah cu prietenii în Grădina lui Coşbuc”, ora 12:00, Filiala George Coșbuc

    • Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 14:00, Filiala George Topîrceanu

  • Muzeul Național al Literaturii Române: O seară a armoniei eterne. Omagiu adus Cellei Delavrancea, ora 20:00, grădina MNLR, str. Nicolae Crețulescu nr. 8

Vineri, 14 august

  • Biblioteca Metropolitană București:

    • Bibliovacanța – Tur Ghidat în zona Icoanei, ora 09:00, Filiala Dimitrie Cantemir

    • Ora de povești - Atelier de lectură, ora 10:00, Filiala George Coșbuc

    • Bibliovacanța – Atelier de jocuri, ora 11:00, Filiala Liviu Rebreanu

    • Proiect Libhub 2.0 – Atelier creativ, ora 14:00, Filiala Marin Preda

  • Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”: ”Îmblânzirea scorpiei”, ora 19:00, Curtea de Onoare

Sâmbătă, 15 august

Duminică, 16 august

 Expoziții

  • Proedus -  Centrul De Proiecte Educaționale Și Sportive București: „Ocolul Pământului în 50 de misiuni”, Muzeul Copiilor

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