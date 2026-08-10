Unde ieșim în București, săptămâna aceasta!

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 08:10

Dacă nu sunt plecați din oraș, cei mici pot participa la o mulțime de activități dedicate lor: ateliere de pictură și robotică, dezbateri literare, cursuri de germană și de IT, șah, dar și un tur ghidat în zona Icoanei. Toate organizate de Biblioteca Metropolitană București.

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