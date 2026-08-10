Unde ieșim în București, săptămâna aceasta!
vizită la muzeu / foto Primăria Municipiului Bucureşti
Dacă nu sunt plecați din oraș, cei mici pot participa la o mulțime de activități dedicate lor: ateliere de pictură și robotică, dezbateri literare, cursuri de germană și de IT, șah, dar și un tur ghidat în zona Icoanei. Toate organizate de Biblioteca Metropolitană București.
Pot merge și la un atelier despre daci și romani, miercuri, la Palatu Suțu sau la un atelier muzical, joi, la Muzeul Theodor Aman.
În weekend, la Palatul Mogoșoaia, se joacă două piese de William Shakespeare. Puteți vedea ”Îmblânzirea scorpiei”, vineri și ”Romei și Julieta”, duminică. Ambele sunt regizate de Anca Sigartău, iar spectacolele au loc în curtea palatului. Intrarea este liberă.
Iar sâmbătă, sub arcada Arcului de Triumf, puteți participa la un recital de chitară și vioară, la 110 ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Și aici, accesul este gratuit.
Primăria Generală a publicat programul complet!
Luni, 10 august
Biblioteca Metropolitană București:
Bibliovacanța – Curs de limba germană, ora 11:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Bibliovacanța – Atelier eductiv, ora 14:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Cenaclul literar „Iulia Hasdeu”, ora 14:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu
Bibliovacanța – Atelier de lectură, ora 15:00, Filiala Dimitrie Cantemir
„Micii artiști” – Atelier de pictură, ora 16:00, Filiala Nicolae Bălcescu
Stagiunea muzicală „Rondino”, ora 17:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu
Marti, 11 august
Biblioteca Metropolitană București:
Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 12:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Bibliovacanța – Curs de IT, ora 14:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Cenaclul AntiM - Dezbateri literare și prezentări din creațiile proprii, ora 16:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 16:00, Filiala Nicolae Bălcescu
Atelier de robotică, ora 17:00, Filiala Emil Gârleanu
Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 17:00, Filiala Bogdan Petriceicu Hasdeu
Fenomenul OZN, ora 17:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu
Miercuri,12 august
Muzeul Municipiului București: Atelierul „Sub semnul lupului și al acvilei. Daci și romani la granița dintre legendă și istorie” cu Veronica Leca, educator muzeal MMB, ora 11.00, Palatul Suțu
Biblioteca Metropolitană București:
Bibliovacanţa - Atelier de dezvoltare personală „ Furia şi stil de viaţă sanatos - Echilibru emoţional”, ora 14:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Ora de Poveşti - Atelier de lectură, ora 16:00, Filiala Nicolae Bălcescu
„Călătorie Verde pe Dunăre” - Atelier de jocuri, ora 16:00, Filiala Petre Ispirescu
Bibliovacanța – Atelier de lectură, ora 16:30, Filiala Dimitrie Cantemir
Bibliovacanța – Atelier de experimente științifice, ora 17:00, Filiala Liviu Rebreanu
Ora de povești – Atelier de lectură, ora 17:00, Filiala George Topîrceanu
Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 17:30, Filiala Petre Ispirescu
„Cultura Spiritului” - Atelier de meditație, ora 17:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu
Muzeul Național al Literaturii Române: Dialog literar: „Două surori în dialog”, cu scriitoarele Mariana Carmen Dunaev și Cătălina Florina Florescu, ora 18.00, Str. Nicolae Crețulescu nr. 8
Joi, 13 august
Muzeul Municipiului București: Atelierul „Desene muzicale”, despre pianista Clara Haskil, cu Anca Tudorancea, ora 11.00, Muzeul Theodor Aman
Biblioteca Metropolitană București:
Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 10:00, Filiala Marin Preda
Bibliovacanţa - Întâlnire cu Poliţia Capitalei, ora 10:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Bibliovacanţa – Atelier de regie-film, ora 11:30, Filiala Dimitrie Cantemir
„ Şah cu prietenii în Grădina lui Coşbuc”, ora 12:00, Filiala George Coșbuc
Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 14:00, Filiala George Topîrceanu
Muzeul Național al Literaturii Române: O seară a armoniei eterne. Omagiu adus Cellei Delavrancea, ora 20:00, grădina MNLR, str. Nicolae Crețulescu nr. 8
Vineri, 14 august
Biblioteca Metropolitană București:
Bibliovacanța – Tur Ghidat în zona Icoanei, ora 09:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Ora de povești - Atelier de lectură, ora 10:00, Filiala George Coșbuc
Bibliovacanța – Atelier de jocuri, ora 11:00, Filiala Liviu Rebreanu
Proiect Libhub 2.0 – Atelier creativ, ora 14:00, Filiala Marin Preda
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”: ”Îmblânzirea scorpiei”, ora 19:00, Curtea de Onoare
Sâmbătă, 15 august
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”:
Muzica și timpul – recitaluri tematice sub Arcul de Triumf, ora 16:00, Arcul de Triumf
Vernisajul expoziției „Călătorie printre rugăciuni: Biserici și Mănăstiri din România”, ora 13.00, Galeria Ghețărie, Palatul Mogoșoaia
Duminică, 16 august
ARCUB: Tur ghidat cu Dan Perjovschi, ~DRAFT pentru o retrospectiva comuna~, ora 17:00, Hanul Gabroveni
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”
Vernisajul expoziției de pictură și sculptură „Violon d’ange”, ora 16:00, Galeria Parter Palat
”Romeo și Julieta”, ora 19:00, Curtea de Onoare
Recital de pian solo, cu Maria-Louisa van Staden, ora 15:00, Sala Scoarțelor
Expoziții
Muzeul Municipiului București:
„Între realismul socialist și comunismul național” , 12 decembrie 2025 – august 2026, Palatul Suțu,
„Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, 20 mai – 11 octombrie 2026, Palatul Suțu
Meșterii tiparului. Tipografii din București în secolul al XVIII-lea”, 11 iunie – 27 septembrie 2026, Palatul Suțu
"Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare", 26 iunie - 6 septembrie 2026, Palatul Suțu
Scântei de Poveste – Expoziție de Filumenie, 7 – 30 august, Palatul Suțu
”Timpul Orașului”,expoziție permanentă, Palatul Suțu
Muzeul Vârstelor – povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute, expoziție permanentă, Casa Filipescu-Cesianu
„În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”, Corpul Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu
„Aman – Linie, Punct. Theodor Aman – desenator”, 6 februarie – 6 noiembrie 2026, Muzeul Theodor Aman
Afișele Ligiei Macovei – mijloc de comunicare artistică, 26 aprilie – 30 august 2026, Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei
„Pe urmele trecutului. Colecția «Maria și dr. George Severeanu»”, expoziție permanentă, Muzeul George Severeanu
„«Vila Dr. Nicolae Minovici»: Restitutio II”, expoziție permanentă, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici
„Moșteniri interbelice”, expoziție permanentă, Muzeul Victor Babeș
„Descoperim împreună Universul: Expoziție de Astronomie”, expoziție permanentă, Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu"
Muzeul Național al Literaturii Române
Atelier de artist | Margareta Sterian, Expoziție permanentă,
Mircia Dumitrescu ׀ Autoportret 85, 3 iulie-30 august, Str. Nicolae Crețulescu 8
Expoziția „Ilustrația de carte / In memoriam Constantin Baciu”, Str. Nicolae Crețulescu 8
Expoziția internațională de grup Disclosures, 4-15 august, Calea Griviței 64-66
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”
„Evocarea participanților din Primul Război Mondial", Arcul de Triumf
Expoziția „Peisaje entropice – Ecologii vii”, ediția I, 6-23 august, Galeria Cuhnie, Palatul Mogoșoania
Expoziția „Călătorie printre rugăciuni: Biserici și Mănăstiri din România”, 6-23 august, Galeria Ghețărie, Palatul Mogoșoaia
expoziția de pictură și sculptură „Violon d’ange”, 13-30 august, Galeria Parter Palat, Palatul Mogoșoaia
Proedus - Centrul De Proiecte Educaționale Și Sportive București: „Ocolul Pământului în 50 de misiuni”, Muzeul Copiilor
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