Actrița cu care Michael Douglas și-a înșelat soția

Michael Douglas, unul dintre actorii legendari ai Hollywood, și-a lansat la 82 de ani volumul de memorii, ocazie cu care a reflectat a reflectat asupra carierei sale. Starul american susține că a avut o aventură secretă cu una dintre colegele sale de breaslă pe platourile de filmare ale peliculei „Basic Instinct”. Actorul a făcut dezvăluirea în cartea sa de memorii, „One Helluva Ride”.
În autobiografia proaspăt lansată, actorul detaliază povestea de dragoste pe care a trăit-o cu Jeanne Tripplehorn în timp ce filmau thrillerul erotic de succes din 1992. Douglas, căsătorit, dar separat de Diandra Luker la acea vreme, și-a amintit cum mulți au presupus că el se iubea cu Sharon Stone.
Actrița Jeanne Tripplehorn, cunoscută pentru rolul din ”Basic Instinct”, este cea pe care colegul ei de platou, Michael Douglas, o menționează în cartea sa autobiografică, dezvăluind relația amoroasă pe care au avut-o în timpul filmărilor.
Filmul din 1992, regizat de Paul Verhoeven, urmărește un joc de-a șoarecele și pisica între un detectiv interpretat de Douglas și o suspectă de crimă jucată de Sharon Stone. Tripplehorn a interpretat rolul dr. Beth Garner, psihologul poliției și partenera romantică (într-o relație incertă) a personajului lui Douglas, Nick Curran.
La momentul lansării filmului ”Basic Instinct” în cinematografe, Tripplehorn avea 28 de ani și era necăsătorită, în timp ce Douglas avea 47 de ani și era încă împreună cu prima sa soție, modelul Diandra Luker. În noua sa autobiografie, Douglas a mărturisit că era atât de „înnebunit” după Tripplehorn, încât a fost la un pas să o părăsească pe Luker pentru ea.
Totuși, a ajuns în cele din urmă la concluzia că „cel mai rău lucru” pe care l-ar fi putut face ar fi fost să treacă direct dintr-o căsnicie de 15 ani – cât dura mariajul său de atunci – într-o altă relație. „Când a început aventura, Tripplehorn nu voia să se implice cu un bărbat căsătorit, dar am asigurat-o că eu și Diandra ne separasem oficial”, a spus Douglas.
„Deși intimitatea noastră din viața reală era extraordinară, acest lucru a făcut ca filmarea scenelor de dragoste să fie dificilă. În fața echipei, Jeanne era atât de emoționată, încât izbucnea mereu în râs incontrolabil”, își amintea Douglas.
„În cele din urmă, s-a oprit din râs și am filmat o scenă de sex intensă, în care îi sfâșii hainele și o mușc. Ea îmi cere să mă opresc, dar eu nu o fac.”
Menționând că epoca coordonatorilor de intimitate încă nu începuse, Douglas a scris că aveau totuși „o anumită noțiune despre consimțământ”, dar au realizat scena „în stilul vechi”, după un proces atent de repetiții în care fiecare mișcare fusese stabilită de comun acord înainte de filmare.
El și-a amintit: „În momentul în care trebuia să o mușc de ceafă, mă asiguram după fiecare dublă că Jeanne este în regulă. După a doua sau a treia încercare, ea a spus: «Michael, știi că poți să mă muști cu adevărat».”
Michael Douglas a ținut cont de observație, dar „scena a fost atât de intensă și amândoi eram atât de implicați în ea, încât ea nu a simțit nimic” – în ciuda vânătăilor care au trebuit acoperite a doua zi de echipa de coafură și machiaj. El a povestit că „relația cu Jeanne a durat pe parcursul producției, apoi drumurile noastre s-au separat. Însă o voi considera mereu o actriță extraordinară și o femeie cu adevărat minunată, alături de care am avut marele noroc să petrec timp”.