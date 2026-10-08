Actrița cu care Michael Douglas și-a înșelat soția

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 oct. 2026, 13:47

Michael Douglas, unul dintre actorii legendari ai Hollywood, și-a lansat la 82 de ani volumul de memorii, ocazie cu care a reflectat a reflectat asupra carierei sale. Starul american susține că a avut o aventură secretă cu una dintre colegele sale de breaslă pe platourile de filmare ale peliculei „Basic Instinct”. Actorul a făcut dezvăluirea în cartea sa de memorii, „One Helluva Ride”.

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