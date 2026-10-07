Adela Popescu împlinește joi 40 de ani, dar a sărbătorit în avans

Adela Popescu urmează să împlinească 40 de ani pe 8 octombrie, așa că a organizat o petrecere la care au fost invitați toți cei dragi sufletului ei.
Actrița a sărbătorit anticipat „schimbarea prefixului”, în cadrul unei petreceri organizate înaintea zilei de 8 octombrie. Adela a avut aproape prieteni, colegi de breaslă și colaboratorii care i-au fost aproape de-a lungul vieții.
Evenimentul a fost devansat din cauza programului încărcat al vedetei, care filmează pentru noul serial „Fără Urmă”.
„Altfel dansezi, te simti, stii cine esti, ce vrei, ce iti place, ce nu iti place, de cine nu iti place. De ce nu iti place. Ce ar trebui sa faca/ faci sa iti placa. Peste trei zile implinesc 40 de ani. Pe mine ma lasa rece. Pe parintii mei si pe fratii mei, insa, nu. Sunt socati. Doar din reactia lor ma prind ca s-au adunat ceva ani. Nu simt nicio teama, nostalgie, ceva diferit. Poate si pentru ca sunt destul de impacata de cum am ales pana acum. De cum am facut eu lucrurile in ritmul meu. Poate de-asta”, a scris Adela Popescu, pe rețelele sociale.
Actrița a distribuit și câteva imagini de la petrecere. Vedeta apare dansând, fiind în centrul atenției, înconjurată de prieteni.
Printre invitați s-au numărat Cabral și Gina Pistol, alături de care Adela Popescu a lucrat în mai multe proiecte. Pavel Bartoș a fost și el prezent la petrecere.