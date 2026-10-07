Adela Popescu împlinește joi 40 de ani, dar a sărbătorit în avans

Publicat 7 oct. 2026, 14:12 Actualizat 7 oct. 2026, 14:32

Adela Popescu urmează să împlinească 40 de ani pe 8 octombrie, așa că a organizat o petrecere la care au fost invitați toți cei dragi sufletului ei.

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