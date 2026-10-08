Alex Mincu s-a însurat în secret, la doi ani de la divorțul de Maria Popovici

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 oct. 2026, 09:56

La doi ani de la divorțul de Maria Popovici, comediantul Alex Mincu a făcut pasul cel mare, alături de partenera lui. Acesta a postat o imagine pe contul de socializare și a transmis un mesaj scurt.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alex mincuMaria Popovici