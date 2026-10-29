Andreea Marin și controversa iscată de declarațiile ei privind munca neplătită
Andreea Marin
Andreea Marin a avut prima reacție după valul de critici cu care se confruntă după ce declarațiile sale din cadrul unui eveniment au ajuns virale pe internet. Vedeta a ținut să ofere exemplu personal, precizând că a acceptat să lucreze o perioadă fără a fi plătită și consideră că acest lucru a ajutat-o în carieră.
Vedeta a ținut să precizeze că decizia ei de a accepta, în urmă cu mai mulți ani, un job neplătit, a fost o alegere personală și nu o sugestie pentru tinerii din ziua de azi.
„Cât de ușor poate fi răstălmăcit un mesaj atunci când doar câteva secunde dintr-o discuție ajung să fie prezentate drept întregul adevăr. (…) Nu am cerut nimănui să muncească fără să fie plătit. Dimpotrivă, chiar am spus explicit că nu consider normal ca cineva să fie nevoit să facă astăzi ceea ce eu am ales să fac atunci”, a transmis vedeta.
Andreea Marin a precizat că mesajul său a fost interpretat pe baza unui fragment scurt dintr-o discuție mult mai lungă, iar cele aproximativ 40 de secunde care s-au viralizat nu surprind toate explicațiile oferite în emisiune.
„Astăzi, realitățile sunt altele, dar seriozitatea și dăruirea sunt la fel de necesare dacă vrei să reușești. Nu sunt o garanție a succesului, dar cred sincer că, altfel, să clădești cinstit pe termen lung nu se poate. Subiectul muncii neplătite stârnește reacții și preocupări legitime și am și spus asta în emisiune, însă nu în cele 40 de secunde extrase ce s-au viralizat – nu susțin această idee, lucrurile au evoluat, dar fac și astăzi voluntariat – acesta e un alt aspect și o alegere nelegată de locul de muncă. Este firesc să fii recompensat corect pentru munca ta, așa cum este firesc să îți cunoști drepturile și condițiile de angajare – înțelegerea acestui fapt a evoluat in timp si e bine ca e așa. Dar cred că tocmai de aceea avem nevoie de dialog și de adevărul întreg, nu de concluzii construite în grabă. De-a lungul anilor, am învățat că nu pot controla felul în care vor fi interpretate sau prezentate vorbele mele. Dar adevărul și informarea sunt mereu alegerea mea. Mă bucur că jurnalistul Constantin Paraschiv, realizatorul emisiunii „Permis de Antreprenor”, difuzată la Euronews România, a ales să prezinte contextul complet al discuției la care a fost martor și pe care a moderat-o. Analiza sa, pe care vă invit să o citiți în fragmentele alăturate, pune lucrurile într-o lumină clară”, a mai explicat Andreea Marin.
În cadrul evenimentului Permis de Antreprenor, Andreea Marin, care este un antreprenor de succes, a ținut să îi critice pe tinerii care caută un job pentru faptul că doresc încă de la primul interviu să știe care sunt beneficiile de care pot beneficia la locul de muncă.
„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic”, a declarat Andreea Marin.
Vedeta a ținut să ofere exemplu personal, precizând că a acceptat să lucreze o perioadă fără a fi plătită și consideră că acest lucru a ajutat-o în carieră.
„Mi s-a spus de la început: ‘O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul’. Am tras pe brânci, am tras cu toții și cu toții am ajuns oameni pe picioarele noastre, cu business-uri în ziua de astăzi și oameni care știm ce vrem”, a precizat aceasta.
Printre cei care au criticat-o pe Andreea Marin pentru afirmațiile făcute se numără și Dan negru.
Dan Negru a lansat un atac la Andreea Marin, deși nu a nominalizat-o, referitor la modul în care aceasta sfătuiește tânăra generație să nu aibă prea multe cerințe de la angajatori. Prezentatorul a afirmat, într-o postare, că și el, asemeni Andreei Marin, a muncit gratis la început de carieră, însă, la acea vreme, șefii erau „făcuți din alt aluat” și nu urmăreau neapărat profitul.
„Îmi pun generația mea în cap! Și corporațiile.
Am primit o ofertă să le povestesc puștilor cum am început eu în televiziune, muncind gratis. Și să-i sfătuiesc să facă la fel. Am refuzat! Nu vreau să le vând copiilor exploatarea drept lecție de succes. Așa că NU munciți gratis!
Eu am făcut-o cândva, dar într-o vreme în care șefii erau făcuți din alt aluat. Șefii de azi au un singur gând : profitul. De-asta afacerile sunt tot mai sărace: pentru că produc doar bani.
Vă vor spune că au dreptul să-și optimizeze costurile. Și voi aveți dreptul să vă optimizați viața! Vă vor spune că într-o corporație sunteți ca într-o familie. Minciună ! Contractul de muncă e un acord economic, nu unul de familie. Fugiți de locurile de muncă în care vi se spune: „Suntem o familie!”. E o iluzie corporatistă.
Familia te iubește pentru ceea ce ești. Compania te apreciază pentru ceea ce produci.
Am văzut cu ochii mei cum o mare vedetă – prezentatoare de știri – a fost dată afară cu doar jumătate de oră înainte să intre în direct. Era pe scaunul de machiaj când a aflat că altcineva îi va lua locul.
Vedetă mare! Dar, mai ales, era supusă patronatului. Făcea parte din „familie”. Și patronatul n-a clipit când a dat-o afară.
Așa că, deși pierd niște bani, nu mă duc la conferința asta. M-aș duce doar ca să le spun ce cred: munca gratis, cerută de o corporație în numele profitului, e o formă de exploatare.
Nu e un păcat să vrei profit. Păcatul începe când profitul lor se construiește pe munca neplătită a ta!”, a scris Dan Negru pe Facebook.
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