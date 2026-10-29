Andreea Marin și controversa iscată de declarațiile ei privind munca neplătită

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 oct. 2026, 14:43

Andreea Marin a avut prima reacție după valul de critici cu care se confruntă după ce declarațiile sale din cadrul unui eveniment au ajuns virale pe internet. Vedeta a ținut să ofere exemplu personal, precizând că a acceptat să lucreze o perioadă fără a fi plătită și consideră că acest lucru a ajutat-o în carieră.

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