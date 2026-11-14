Avril Lavigne a devenit mamă la 42 de ani

Cântăreaţa şi compozitoarea canadiană Avril Lavigne a devenit mama unei fetiţe şi a împărtăşit vestea pe contul ei de Instagram.
Cântăreaţa piesei „Complicated”, în vârstă de 42 de ani, a adus pe lume primul ei copil, o fetiţă, împreună cu partenerul ei, şi a împărtăşit vestea pe contul ei de Instagram. Într-o serie de fotografii alb-negru, Lavigne şi partenerul ei pot fi văzuţi ţinând-o de mână pe micuţă, iar într-o altă fotografie, ea o ţine cu tandreţe pe micuţă strâns la piept.
O ultimă fotografie arată trei perechi de tenişi Vans în carouri pe un skateboard. Cele două perechi pentru adulţi stau aranjate frumos lângă o pereche de tenişi Vans pentru bebeluşi. Lavigne nu a dezvăluit încă identitatea tatălui copilului.
„Mini-prinţesa noastră a sosit”, a scris Lavigne în descrierea fotografiei.
Un reprezentant al lui Lavigne a declarat pentru revista PEOPLE că artista îşi petrece timpul alături de noua sa familie formată din trei membri.
„Avril se bucură de timpul petrecut cu familia în timp ce lucrează la noul său album şi doreşte să le mulţumească fanilor pentru toată dragostea pe care i-au arătat-o!”, a spus acesta.